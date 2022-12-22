Объявлены победители фестиваля «Дни короткометражного кино»

Гран-при отмечена работа «Новая мама» Александра Кузовкова

В Москве завершился Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино». Гран-при и денежный приз 350 тысяч рублей получила картина «Новая мама» Александра Кузовкова. Призом за лучшую режиссуру и денежным призом 150 тысяч рублей отмечен фильм «С собой» (реж. Никита Сичка).

Дипломы с формулировками:

«Старое доброе кино» – фильму «Кажется, навсегда» (реж. Алена Олейник).

«За сложное художественное решение» – фильму «Геннадий у аппарата» (реж. Илья Пономарев).

«За большую игру маленьких актеров» – фильму «Младший брат ангелов» (реж. Умеджо Мирзоширинов, Таджикистан).

Специальные призы Гильдий Союза кинематографистов России:

Приз Гильдии актеров «За лучшую роль» и денежный приз (150 тысяч рублей) – актеру фильма «Геннадий у аппарата» Юрию Кузнецову.

Приз Гильдии кинооператоров «За лучшую операторскую работу» и денежный приз (150 тысяч рублей) – оператору фильма «Старикам здесь место» Владиславу Тинькову.

Приз Гильдии продюсеров и организаторов производства и денежный приз (150 тысяч рублей) – продюсеру фильма «Кажется, навсегда» Борису Мамлину.

Приз Гильдии кинодраматургов и денежный приз (150 тысяч рублей) – сценаристам фильма «Слезы капали и в Фо-Бо» Артему Царегородцеву и Сергею Филатову.

В состав жюри в категории «Игровое кино» вошли: актер театра и кино, режиссёр, продюсер Александр Самойленко (председатель); продюсер, генеральный директор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; писатель, сценарист Александр Цыпкин; режиссер, сценарист Софья Карпунина.

В категории «Анимационное короткометражное кино» главный приз в номинации «Лучший анимационный фильм» и денежный приз (300 тысяч рублей) получил фильм «Луч» (реж. Никита Петров).

Дипломы с формулировками:

«За хорошее воплощение простой жизненной ситуации» – фильму «Поговори со мной» (реж. Диана Огнева).

«За точные гэги и незамутненное веселье» – фильму «Свое место» (реж. Полина Данилова).

Работы аниматоров оценивали: гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев (председатель); продюсер студии «Муха» (г. Уфа) Артур Абдрахманов; директор детского направления в онлайн-кинотеатре START, продюсер, операционный директор продюсерского центра StoryTime Олеся Мясникова.

В категории «Документальное короткометражное кино» главный приз в номинации «Лучший документальный фильм» и денежный приз (300 тысяч рублей) – фильму «Клятва» (реж. Нану Тлисов).

Дипломы с формулировками:

«За визуальное решение» – фильму «Черный вагон» (реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан).

«За своевременный подход к популяризации культуры народов России» – фильму «У ЕНГ» (реж. Денис Шаблий).

В состав жюри в категории «Документальное кино» вошли: режиссер, ведущий продюсер по документальному кино МТС Медиа/Kion Ангелина Ашман (председатель); продюсер, дистрибьютор, глава компании Reflexion Films Константин Нафиков; кинорежиссер, музыкальный продюсер Настя Тарасова.

Общий призовой фонд кинофестиваля Short Film Days составил два миллиона рублей.