top banner

Объявлены победители фестиваля «Дни короткометражного кино»

Автор: БК

22 декабря 2022

Гран-при отмечена работа «Новая мама» Александра Кузовкова

В Москве завершился Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино». Гран-при и денежный приз 350 тысяч рублей получила картина «Новая мама» Александра Кузовкова. Призом за лучшую режиссуру и денежным призом 150 тысяч рублей отмечен фильм «С собой» (реж. Никита Сичка).

Дипломы с формулировками:
«Старое доброе кино» – фильму «Кажется, навсегда» (реж. Алена Олейник).
«За сложное художественное решение» – фильму «Геннадий у аппарата» (реж. Илья Пономарев).
«За большую игру маленьких актеров» – фильму «Младший брат ангелов» (реж. Умеджо Мирзоширинов, Таджикистан).

Специальные призы Гильдий Союза кинематографистов России:
Приз Гильдии актеров «За лучшую роль» и денежный приз (150 тысяч рублей) – актеру фильма «Геннадий у аппарата» Юрию Кузнецову.
Приз Гильдии кинооператоров «За лучшую операторскую работу» и денежный приз (150 тысяч рублей) – оператору фильма «Старикам здесь место» Владиславу Тинькову.
Приз Гильдии продюсеров и организаторов производства и денежный приз (150 тысяч рублей) – продюсеру фильма «Кажется, навсегда» Борису Мамлину.
Приз Гильдии кинодраматургов и денежный приз (150 тысяч рублей) – сценаристам фильма «Слезы капали и в Фо-Бо» Артему Царегородцеву и Сергею Филатову.

В состав жюри в категории «Игровое кино» вошли: актер театра и кино, режиссёр, продюсер Александр Самойленко (председатель); продюсер, генеральный директор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; писатель, сценарист Александр Цыпкин; режиссер, сценарист Софья Карпунина.

В категории «Анимационное короткометражное кино» главный приз в номинации «Лучший анимационный фильм» и денежный приз (300 тысяч рублей) получил фильм «Луч» (реж. Никита Петров).

Дипломы с формулировками:
«За хорошее воплощение простой жизненной ситуации» – фильму «Поговори со мной» (реж. Диана Огнева).
«За точные гэги и незамутненное веселье» – фильму «Свое место» (реж. Полина Данилова).

Работы аниматоров оценивали: гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев (председатель); продюсер студии «Муха» (г. Уфа) Артур Абдрахманов; директор детского направления в онлайн-кинотеатре START, продюсер, операционный директор продюсерского центра StoryTime Олеся Мясникова.

В категории «Документальное короткометражное кино» главный приз в номинации «Лучший документальный фильм» и денежный приз (300 тысяч рублей) – фильму «Клятва» (реж. Нану Тлисов). 

Дипломы с формулировками:
«За визуальное решение» – фильму «Черный вагон» (реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан).
«За своевременный подход к популяризации культуры народов России» – фильму «У ЕНГ» (реж. Денис Шаблий).

В состав жюри в категории «Документальное кино» вошли: режиссер, ведущий продюсер по документальному кино МТС Медиа/Kion Ангелина Ашман (председатель); продюсер, дистрибьютор, глава компании Reflexion Films Константин Нафиков; кинорежиссер, музыкальный продюсер Настя Тарасова.

Общий призовой фонд кинофестиваля Short Film Days составил два миллиона рублей.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 12 по 18 декабря
Подробнее
Мировой бокс-офис может достигнуть отметки в $29 млрд по итогам 2023 года
Подробнее
АВК, «Оптима кино» и медиагруппа «Красный квадрат» объявили о сотрудничестве
Подробнее
Фонд кино объявил сбор заявок на участие в стипендиальной программе «Автор»
Подробнее
Американская киноакадемия объявила шорт-лист премии «Оскар»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непослушник 2» стартует с первой строчки
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Новый фильм Наталии Мещаниновой вошел в программу Роттердамского кинофестиваля
Подробнее
«Аватар: Путь воды» показал лучший старт среди зарубежных фильмов в СНГ в 2022 году
Подробнее
Берлинале-2023 огласил первых участников конкурса
Подробнее
Стали известны победители питчинга «Лаборатория саспенса»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 декабря 2022 года
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Непослушник 2»
Подробнее
Тимур Бекмамбетов продал российское юрлицо киностудии Bazelevs
Подробнее
Предпродажи уикенда: вперед вырвались «Бывшие»
Подробнее
Microsoft планирует приобрести Netflix
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Мира»
Подробнее
Касса России: прокат возглавил «Непослушник 2»
Подробнее