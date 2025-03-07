Стала известна программа «Дней документального кино Красноярского края» в Москве

Событие пройдет с 12 по 14 марта

С 12 по 14 марта в Москве пройдут «Дни документального кино Красноярского края». Событие приурочено к 90-летию КГАУК «Енисей кино». Партнерами проекта, созданного при поддержке Министерства культуры Красноярского края, стали Союз кинематографистов Российской Федерации и Русское географическое общество.

«Дни документального кино Красноярского края в Москве — это важное событие, показывающее уникальность и богатство нашего региона. На протяжении уже четвёртого года мы представляем зрителям произведения, которые отражают культурные и исторические аспекты Красноярского края. Это возможность не только продемонстрировать талант наших кинематографистов, но и укрепить культурные связи между регионами. Особо радует, что москвичи и гости столицы с интересом воспринимают наши фильмы. Это свидетельствует о росте интереса к отечественному кино и подтверждает его востребованность на федеральном уровне. Мы продолжим поддерживать такие инициативы и развивать кинематограф в нашем крае», — подчеркнул министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Столичные поклонники документального кино по достоинству оценят картину БЛАГОСЛОВИТЕ АНДРЕЯ! Николая Бема. Красноярец выступил одновременно как автор сценария, продюсер и режиссёр. Сюжет развивается вокруг старовера Андрея, который вернулся на Родину с Аляски, чтобы писать иконы. Одновременно с мировой премьерой картина отметилась на Международном фестивале документального кино «Докер» и XVIII Международном кинофестивале «Русское зарубежье».

ВЫБОР красноярского режиссера Александра Калашникова и писателя, поэта, биолога и охотника Михаила Тарковского, который выступил автором сценария, раскрывает тему жизненного выбора на примере главного героя промысловика Геннадия Соловьёва. Чтобы убедиться в его правильности, нужно прожить целую жизнь. Итогом плодотворного сотрудничества авторов стало участие фильма в фестивалях «Окно в Европу», «Саратовские страдания», «Флаэртиана», «Россия», «Северный характер», «Сибирь» и «КинЗа».

Новшеством юбилейного для КГАУК «Енисей кино» года станет показ киножурнала «Енисейский меридиан». В нем будут представлены работы сотрудников отдела кинолетописи «Енисей кино». Сюжеты отображают уникальность природы, событий, явлений, технологий и главного богатства территории – ее жителей. Со всем этим зритель может соприкоснуться при просмотре работ «В поисках углеродного следа», «Русская деревня: вчера, сегодня», «Инженерный подвиг». «Уходящая история», «Избы и Столбы: легенды и поколения» и «Плато Путорана».

Показы пройдут на базе ВГИКа и Русского географического общества. Вход на все мероприятия по регистрации.

После показов для зрителей также будут организованы творческие встречи с режиссерами картин, где они смогут пообщаться с авторами и задать вопросы о создании фильмов.

Фото: пресс-служба «Енисей кино»