Стали известны лауреаты фестиваля документального кино «Докер»

Главный приз основного конкурса получил китайский фильм «Мистер Тан»

VIII Международный фестиваль документального кино «Докер» объявил победителей. Гран-при фестиваля отмечен фильм МИСТЕР ТАН китайских режиссеров Ся Су и Хунъюй Су, посвященный реновации старых китайских городов глазами их обитателей. Всего во время смотра было показано 65 новых фильмов из 30 стран мира.

ОСНОВНОЙ КОНКУРС:

Гран-при за лучший документальный фильм — МИСТЕР ТАН (режиссеры Ся Су, Хунъюй Су (Китай)

Приз за лучшую режиссуру — ПРЯТКИ (режиссер Виктория Фиоре (Великобритания – Италия)

Лучший оператор — ДЖЕЙСОН (режиссер и оператор Маша Оомс (Нидерланды)

Лучший монтаж — КРАСНАЯ АФРИКА (режиссер Александр Марков (Россия – Португалия), режиссер монтажа — Светлана Печеных)

Лучший звук — СОЛДАТ АХМЕТ (режиссер Яннис Ленц, звукорежиссер – Бенедикт Пальер)

Особое упоминание жюри — ЖИВОЙ (режиссер Константин Селин (Россия)

КОНКУРС КОРОТКОГО МЕТРА:

Лучший короткометражный фильм — МАЕТА (режиссер Мохамад Садек Эсмаэли (Иран)

Особые упоминания жюри:

За сочетание творческой смелости и верности принципам классической документалистики — ПРИТИРКА (режиссер Деян Петрович (Сербия)

За визуальное решение — ЗЕНЕРУ (режиссер Андреа Грассели (Италия)

За искренность творческого высказывания — СОН №9-2380 (ИК-6) (режиссер Лидия Риккер (Россия)

Приз зрителей — ДЖЕЙСОН (режиссер Маша Оомс (Нидерланды)

Лучший фильм конкурса Let It Dok! — БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ? режиссер Юлия Быба (Россия)

Оценивало работы основного конкурса Международное жюри во главе с режиссёром Сергеем Дворцевым (Казахстан, Россия). Также в жюри — оператор, сценарист и художник Зои Шмедерер (Германия), режиссер-документалист и поэт Аммар Азиз (Пакистан). Жюри короткого метра — Владимир Головнев (Россия), Камилла Родригез Триана (Колумбия), Фариз Ахмедов (Азербайджан).