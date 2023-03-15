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Россияне предпочли кино другие зрелища минувшей зимой

15 марта 2023

Доля билетов в кинотеатры в структуре затрат на развлечения снизилась

РБК опубликовал данные отчетов билетных агрегаторов «Яндекс.Афиша», Ticketland и МТС Live. Согласно им, средний чек при покупке билетов на развлекательные мероприятия в целом по России год к году значительно вырос минувшей зимой.

По данным «Яндекс.Афиши», средние траты россиян на проходившие зимой 2022–2023 года мероприятия вырос по всей России на 30% год к году и достиг 2504 рублей. В регионах средний чек рос быстрее, чем в двух столицах: прирост составил 50% год к году, до 1848 рублей. В Москве прирост составил 27% (до 3295 рублей), в Петербурге — 24% (до 2942 рублей). Сервисы МТС отметили даже больший рост расходов на развлечения: средний чек по России зимой составил 3732 рублей (прирост год к году составил 99%).

Сервисы объясняют динамику по-разному. Согласно статистике МТС, рост чека объясняется возросшим спросом, поскольку средняя цена билета на развлекательные мероприятия год к году не изменилась и осталась на уровне 1,8 тыс. руб. «Яндекс.Афиша» фиксирует рост средней стоимости билета на 33,5% — до 1926 руб. 

Энрико Мазавришвили, директор по контенту «Яндекс.Афиши», отмечает, что доля заказов в сегменте «кино» снизилась на 7% по сравнению с показателями прошлой зимы. Люди стали тратить больше денег на театры и выставки, хотя кино как вид досуга изначально дешевле и доступнее. Представитель компаний МТС полагает, что на увеличение среднего чека повлияло как сокращение количества контента в кино, так и увеличение продаж на более дорогие мероприятия.

Общее количество зрелищных мероприятий с момента начала специальной военной операции России на Украине сократилось. Об этом говорит общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. «При этом мы видим запрос аудитории, особенно со стороны и раньше посещавших мероприятия и концерты, на развлечения, — отмечает Шпигальских. — Для широкой аудитории это эмоционально необходимо в текущих условиях, как позитивная подпитка. Это обеспечивает возрождающуюся активность в сегменте развлечений».

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