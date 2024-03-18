Союз кинематографистов России нашел партнера для реконструкции Центрального Дома кино

Сообщается, что сейчас идет разработка архитектурной концепции

Похоже, реконструкция Центрального Дома кино в Москве начнется уже в скором времени – по информации РБК, Союз кинематографистов России договорился с компанией «Первый строительный трест» (ПСТ) для участия в проекте.

Отмечается, что работа над проектом уже началась – сейчас идет разработка архитектурной концепции. Представитель компании пояснил, что интерес к зданию связан с планами сохранить его историческую и культурную ценность для города, параллельно построив премиальный жилой комплекс. Также сообщается, что «Первый строительный трест» является управляющим объекта и его техническим заказчиком.

Инсайдеры подчеркивают, что реконструкция будет осуществляться совместно с инвестором – новым партнером Союза кинематографистов, однако его имя держится в секрете.

Напомним, что согласно проекту, который был согласован в прошлом году мэрией Москвы, площадь реконструированного Дома кино составит 29,2 тыс кв м: в здании появятся квартиры (14,5 тыс кв м), киноконцертные залы и административно-технические помещения (8,2 тыс), а также подземная часть (6,5 тыс).



Фото: официальный сайт Центрального Дома кино