Ида Галич и Антон Шастун озвучат главных героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»

Анимационный проект выйдет на экраны 14 сентября

Стал известен звездный состав озвучания анимационного фильма ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА – свои голоса главным героям в русском дубляже подарят блогер и телеведущая Ида Галич и комик Антон Шастун.

В центре повествования ленты окажется команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом, которая отправляется в кругосветное путешествие, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

«Морис – это пингвин, который в душе тигр, – расказал Шастун. – Когда мне предложили его озвучить, я понял, что этот персонаж полностью совпадает с моим мироощущением». По сюжету, его Морис влюблен в дружелюбную девочку-броненосца Камилию, которую и озвучила Галич. «Камилия – добрая, смелая и очень красивая. Как и хозяйка ее голоса!» – подчеркнула она.

Роль гориллы Мигеля досталась певцу Роману Каграманову, а влюбленную парочку – долгопята Жильбера и летучую мышь Патрицию – озвучили тиктокеры Артур Бабич и Аня Покров.

ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА выйдет на экраны 14 сентября.

Фото: Capella Film