На фестивале «Дух огня» завершилась деловая программа

Заключительное мероприятие было посвящено дебютному кино

В роли модератора беседы «Дебютное кино. Возможности и вызовы для молодых кинематографистов» выступил главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов. В начале встречи он задал исполнительному директору фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антону Малышеву вопрос: какое место в работе фонда отводится дебютному кино и как ВГИК, с которым Малышев сотрудничает, меняется в этом направлении?

Антон Малышев обратил внимание на тот факт, что каждый третий поддержанный фондом фильм – дебютный. При этом режиссеры, работающие с фондом, как правило входят в сегмент авторского кино. По версии Малышева, возможностей у молодого кино в России очень много. Дебютантов поддерживает министерство культуры, причем в рамках сразу двух конкурсов, и «Кинопрайм» также продолжит работу в этом направлении. Что касается ВГИКа, то Малышев подчеркнул важность обучения тому, как выпускать фильмы в прокат, как продавать их.

Главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова поделилась собственным опытом дебютного кино: тогда ей было крайне важно создать коммерчески привлекательный образ своего фильма. Продюсер подчеркнула значимость наставника для молодых авторов, того, кто сможет упаковать проект как жанровый продукт, привлекательный для аудитории. Также Клибанова обратила внимание на то, что второй фильм снимать даже сложнее, чем первый – потому что от автора требуется «сделать шаг вперед» по сравнению с дебютным проектом.

Генеральный продюсер АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Дмитрий Белосохов обратил внимание на то, что представляемая им студия занимается детско-юношеским кино, и даже в силу этого она очень активно работает с выпускниками киношкол. Также продюсер подчеркнул, что поддержка грантами осуществляется сейчас крайне разнообразно и отнюдь не ограничена тем или иным списком лиц или компаний.

Продюсер, режиссер Нила Мадхаб Панда поведал, что возможности для финансирования в Индии очень разные, фестивали в стране сильно различаются по масштабу, и как раз «Дух огня» является очень хорошим образцом того, как помогать дебютантам.

Индийский оператор, сценарист, режиссер Джатла Сиддартха рассказал, что его карьера в кино начиналась с позиции оператора, и первый фильм в качестве режиссера он снимал на свои деньги, на цифровую камеру – но ему удалось продать проект на Netflix. Именно на своем дебюте он понял, насколько важно продюсирование картины, продвижение ее на фестивалях. Также Сиддартха обратил внимание на то, как цифровые технологии сделали киноиндустрию более демократичной и доступной.

Сценарист Би Кан из Китая заметил, что у местных молодых кинематографистов сейчас нет времени на собственное развитие, на «вызревание». Он подчеркнул, что в будущем это отразится на отрасли самым существенным образом. Отвечая на вопрос Апостолова о влиянии искусственного интеллекта на индустрию, в том числе в сценарном цехе, Би Кан поведал, что это значительный вызов для авторов, которые могут из-за этой технологии уходить из профессии.

Продюсеру, заместителю генерального директора компании «Цюаньсин Цюаньи» Иню Хаосюю Андрей Апостолов адресовал вопрос о том, как в Китае поддерживается молодое кино и что он думает о сотрудничестве России и Китая в сфере киноиндустрии. Эксперт рассказал, что, во-первых, и Пекинский, и Шанхайский, и многие другие фестивали поддерживают именно дебютные проекты. Во-вторых, в Китае активно создаются фонды поддержки дебютного кино. Но ваш первый фильм, подчеркнул продюсер, должен быть вписан в современный контекст. При этом у дебютантов все равно должно быть право и на ошибку, и на второй шанс. Что касается сотрудничества двух стран, то Хаосюй еще раз напомнил, что очень сложно найти историю, интересную всем. Тем не менее, это возможно и крайне важно.

Президент Бразильской Ассоциации Кинематографии Фернанда Танака в первую очередь призналась, что очень ждет сотрудничества между Россией и Бразилией. Что касается поддержки дебютантов, то она есть в Бразилии, но это очень сложно – поддержать всех желающих. В этом смысле кооперация двух стран стала бы крайне удачным ходом. Танака также признала выросшую демократичность и доступность отрасли, которая, впрочем, никак не гарантирует качество проектов.

Бразильский продюсер Габриэль Лищински Алвес дос Сантос в рамках своего выступления отметил недостаточную поддержку молодого кино в Бразилии. Отдельно он сделал акцент на том, как сложно дебютантам найти дистрибьютора и довести свой проект до проката, до аудитории. Также продюсер подчеркнул важность для молодых режиссеров насмотренности, знакомства с мировым кинематографом и мировой культурой, что позволит им преодолеть стереотипное мышление.

Креативный продюсер «Китстудио» Серафим Ореханов отметил, что раньше, до смешения ТВ и кино в одну индустрию, концепция первого фильма имела больший смысл. Сегодня эти границы стали гораздо более размытыми. Формально многие фильмы сейчас снимают дебютанты, но обладающие огромным опытом работы на площадках, в рекламе или иных сопряженных сферах. Совет же, которым Ореханов поделился с собравшимися, заключается в том, что начинающим кинематографистам надо снимать или писать о том, что они сами хорошо знают, с чем сами знакомы. Также он обратил внимание на тренд авторской деконструкции жанрового кино, который позволяет стереть границу между артхаусом и мейнстримом.

Креативный продюсер 1-2-3 Production Иван Баранов в завершающей части разговора рассказал, что к ним в компанию обращается множество дебютантов, которые при этом не готовы ничего показать из снятого ранее – хотя камера сейчас есть в каждом телефоне. Для Баранова это «звоночек», что эти люди на самом деле не очень хотят заниматься режиссурой: «Чтобы чего-то добиться, нужно что-то делать». Также продюсер обратил внимание, что в основе всего должна лежать хорошая, личная, уникальная для авторов история. Кино при этом не делится для Баранова на авторское, коммерческое или какое-либо еще, а только на интересное и неинтересное.