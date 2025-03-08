В рамках фестиваля «Дух огня» прошла секция «Фильм-в-работе»

Жюри предстоит выбрать победителя из одиннадцати проектов

Первым фильмом питчинга стала драма А КАК ПРАВИЛЬНО? Картину представил режиссер и автор сценария Артем Тумаков. По сюжету, девушка из глубинки, внезапно потерявшая свою красоту, обращается за помощью к местному юродивому. Однако затем она выясняет, что чудеса юродивого – обман. Судя по презентации и представленным материалам, проект представляет собой реалистичную притчу про насилие, травму, малую родину, общину и желание людей верить в чудо. Главную роль в фильме исполнила Марина Лебедева. Продюсером ленты выступает Юлия Витязева. Завершение фильма планируется на начало лета. Андрей Апостолов, входящий в жюри секции, отметил, что уже ждет проект на фестивалях.

АБААhЫ – якутский проект про конец света, злого шамана и молодого охотника. Режиссер Эр Санаа Ох-Хотор жанр ленты описывает как фантастическую драму. По картине представили мрачный трейлер и эпизод, раскрывающий жуткий образ главного злодея. Фильм будет состоять из двух частей. Премьера первой части планируется 8 мая.

«Достоевский 360», уникальный сериал в формате виртуальной реальности, представили продюсер Андрей Сальников и режиссер Максим Никонов. Проект состоит из 5 серий общей продолжительностью два часа. В фильме приняли участие более 60 актеров. Проект разрабатывается специально для очков VR, что позволяет добиться совершенно иного уровня подключения зрителя. В основе сценария – биография писателя, в частности – период написания «Игрока» и знакомства с Анной Сниткиной. Четыре серии смонтированы, по ним идет постпродакшн. По словам продюсера Сальникова, для индустрии такой формат VR-фильма – дебют и технологический авангард.

Совместный проект России и Индии ЖЕМЧУГ представила режиссер Тина Баркалая. По сюжету, это история московской преуспевающей семьи, которая опекает детский дом и решает взять оттуда на попечение ребенка. Девочка, уверенная в том, что ее отец – индус, совершенно не хочет покидать Ханты-Мансийск, в котором она выросла и в котором живет ее бабушка. По словам Баркалая, в картине поднимается важная социальная проблематика адаптации детей в приемных семьях. Главные роли в картине исполнят Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Светлана Ходченкова. По фильму представили музыкальный промо-ролик.

Про документальный фильм КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ рассказала дочь заглавного героя, Анастасия Разлогова. Она пообещала, что, несмотря на биографический жанр, лента будет живой и привлекательной. Показанный тизер подтвердил заявленное: использованные в нем анимационные сцены выглядят очень стильно и обаятельно. Проект будет поддержан министерством культуры и Президентским фондом культурных инициатив. Вместе с фильмом свет уже увидела книга с избранными трудами Кирилла Разлогова.

КОСМОС ЗАСЫПАЕТ режиссера Антона Мамыкина – магический реализм про молодого студента Пашу, который вынужден вернуться из питерского университета домой, чтобы заботиться о матери и бороться с песком, который медленно засыпает их дом. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Продюсером выступил Иван Яковенко (БЕРИ ДА ПОМНИ). По фильму представили рабочие материалы, которые дают представление о поэтической эстетике картины. Окончание работы над фильмом намечено на май.

Документальный проект МЕТОД ДЕМИДОВОЙ представил режиссер Никита Добрынин. Исходная идея фильма возникла у постановщика после посещения выставки в Санкт-Петербурге, посвященной жизни и творчеству актрисы. По фильму продемонстрировали максимально суггестивный, насыщенный образами трейлер. Средства запрашиваются на игровые сцены, в том числе с участием самой Демидовой. В работе над фильмом принимают участие, в числе прочих, Школа-студия МХАТ и фонд «Пример интонации».

СИНАЙ – еще один документальный фильм, представленный на питчинге. Про картину рассказал ее постановщик Андрей Пшеничников. Это история ребе Синая, бежавшего от Холокоста и погибшего в 1941 году в деревне Малый Отлым. Точное место его захоронения до конца неизвестно, и задача фильма – не только рассказать историю ХХ века через судьбу одного человека, но и помочь в перезахоронении останков ребе в соответствии с еврейскими обычаями. На август запланирована экспедиция. Авторы проекта рассчитывают на перевод фильма на три языка.

Картину ТЕМНЫЕ МЫСЛИ представили режиссер Влад Малахов и продюсер Максим Добромыслов. Судя по трейлеру и представленной сцене – это хоррор с популярными сегодня фолк-элементами. Главные роли в фильме исполнили Максим Стоянов и Виктория Корлякова. Создатели подчеркивают жанровый и зрительский характер проекта и, в то же время, делают акцент на его драматической составляющей. Среди референсов – фильмы Ари Астера и Джордана Пила, а также проза Говарда Лавкрафта и Николая Гоголя.

ВУСЯ ВУЛАТЫ Юлии Давыдовой – семейная приключенческая картина про двух школьников, которым необходимо выжить в тайге и найти дорогу домой. Помочь им должна будет, по сюжету, хантыйская девочка Полина. Благодаря ей мальчики лучше узнают и родной край, и традиции и обычаи коренных народов. Премьера планируется на декабрь, съемки – летом. Хронометраж – 40 минут.

Заключительным проектом питчинга стал альманах БЛЕДНЫЙ ВЕТЕР. В работе над ним примут участие 10 молодых кинематографистов, учащихся Московской и Петербургской школы нового кино. Вместе они должны создать сновидческий, поэтический, дышащий, живой портрет Санкт-Петербурга. К каждой новелле будет написана своя музыкальная партитура. Проект характеризуется как «коллективный диалог» о гении места. Создатели проекта подчеркивают его масштабируемость на другие города.