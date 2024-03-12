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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри

Автор: БК

12 марта 2024

Фильмом открытия смотра станет драмеди «Ненормальный» Ильи Маланина

Стала известна программа и жюри XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

Фильмом открытия смотра, получившего в этом году тему «Особый язык национальной кинематографии», станет драмеди Ильи Маланина НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Главные роли в картине, вдохновленной реальной историей, исполнили Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Елисей Свеженцев, Илларион Маров, Сюй Шиюэ и Надежда Маркина.

Жюри международного конкурса возглавит венгерский режиссер и сценарист Бенедек Флигауф. Вместе с ним победителей выберут режиссеры П.С. Винотрадж, Нушин Мераджи и кинокритик Стас Тыркин.

Председателем жюри конкурса российских дебютов станет режиссер и сценарист Александр Велединский. Также в его составе – композитор Максим Дунаевский, актеры Светлана Иванова и Максим Стоянов, оператор Эдуард Мошкович и режиссер Ангелина Никонова.

Закроет «Дух огня» мелодрама ОНА ТАНЦУЕТ Оксаны Дегтяревой, состоящий из четырех новелл, каждая из которых повествует об истории любви главной героини на протяжении ее жизни.

Конкурс международных дебютов
• ОШИБКА 404 (реж. Тынчтык Абылкасымов, Кыргызстан)
• БАУЫРЫНА САЛУ (реж. Асхат Кучинчиреков, Казахстан)
• ПО КРУГУ (реж. Майсам Хасанзаде, Иран)
• ПОХИЩЕНИЕ (реж. Каран Теджпал, Индия)
• СОБСТВЕННОСТЬ (реж. Даниэль Бандейра, Бразилия)
• УГОЛ НАКЛОНА (реж. Анна Далингер, Станислав Фомичев, Россия)

Конкурс российских дебютов
• 12 ЭТАЖЕЙ СПУСТЯ (реж. Джеф Агаев)
• ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ (реж. Юрий Муравицкий)
• КУБА, МАРИНА (реж. Константин Богославский)
• ЛАПИН (реж. Ася Олешкевич, Влад Краснослободцев)
• ЛИССАБОН (реж. Светлана Филиппова)
• ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА (реж. Наур Гармелия)

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