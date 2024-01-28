Зендея готова вернуться в триквел «Дюны»

Ранее Дени Вильнев подтвердил, что сценарий третьего фильма почти готов

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ пока еще не вышла на экраны, а уже идут разговоры о возможном триквеле.

Так, например, Зендея подтвердила в недавнем интервью Fandango, что с радостью вернется к роли Чани в третьем фильме.

«Согласилась бы я? Само собой. Когда звонит Дени Вильнев, я всегда говорю «да». С нетерпением жду, что их этого выйдет. Я начала читать «Мессию Дюны», когда мы снимали первый фильм, и подумала – ого, там столько всего! Но нет человека, который справился бы с этой историей с большей любовью и заботой, чем Дени», – сказала актриса.

В декабре Вильнев заявил, что сценарий триквела почти готов, однако перед этим он может взяться за другую картину.

«Не знаю, когда именно я смогу вернуться на Арракис. Возможно, сперва я спрячусь подальше от солнца. Было бы неплохо сделать что-то другое для душевного равновесия, однако я мечтаю вновь побывать на планете, которую люблю», – отметил тогда постановщик.

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ выйдет в прокат 1 марта.

Фото: кадр из фильма ДЮНА