top banner

Зендея готова вернуться в триквел «Дюны»

Автор: Илья Кувшинов

28 января 2024

Ранее Дени Вильнев подтвердил, что сценарий третьего фильма почти готов

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ пока еще не вышла на экраны, а уже идут разговоры о возможном триквеле.

Так, например, Зендея подтвердила в недавнем интервью Fandango, что с радостью вернется к роли Чани в третьем фильме.

«Согласилась бы я? Само собой. Когда звонит Дени Вильнев, я всегда говорю «да». С нетерпением жду, что их этого выйдет. Я начала читать «Мессию Дюны», когда мы снимали первый фильм, и подумала – ого, там столько всего! Но нет человека, который справился бы с этой историей с большей любовью и заботой, чем Дени», – сказала актриса.

В декабре Вильнев заявил, что сценарий триквела почти готов, однако перед этим он может взяться за другую картину.

«Не знаю, когда именно я смогу вернуться на Арракис. Возможно, сперва я спрячусь подальше от солнца. Было бы неплохо сделать что-то другое для душевного равновесия, однако я мечтаю вновь побывать на планете, которую люблю», – отметил тогда постановщик.

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ выйдет в прокат 1 марта.

Фото: кадр из фильма ДЮНА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Тимур Бекмамбетов снимет фантастический триллер с Крисом Праттом
Подробнее
Касса четверга: фильм «Мастер и Маргарита» возглавил прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мастер и Маргарита» показывает лучшие данные со времен «Вызова»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» вновь в лидерах
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в 2023 году
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Мастер и Маргарита» уверенно захватил лидерство
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 января 2024 года
Подробнее
«Присцилла: Элвис и я»: драма взросления жены Элвиса Пресли
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 января 2024 года
Подробнее
Netflix отменил релиз почти готового фантастического триллера с Холли Берри
Подробнее
Режиссер ремейка «Дома у дороги» планирует бойкотировать премьеру из-за релиза картины на стриминге
Подробнее