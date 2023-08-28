Дени Вильнев надеется сделать еще одну «Дюну»

У режиссера уже есть сценарные наработки для триквела

Режиссер Дени Вильнев надеется, что его ДЮНА станет трилогией и подтвердил, что работает над возможным третьим фильмом. Об этом он рассказал в недавнем интервью Empire.

«Сделать трилогию – это моя мечта, – отметил он. – Фрэнк Герберт написал «Мессию Дюны» в ответ на то, что люди посчитали Пола Атрейдеса героем. А это не то, чего он хотел. Моя адаптация будет ближе к идее писателя, что на самом деле это предупреждение».

И несмотря на то, что любые будущие продолжения ДЮНЫ зависят от кассовых успехов второго фильма, Вильнев не теряет надежды. «Скажем так, на бумаге уже есть некоторые слова», – загадочно подчеркнул режиссер.

Напомним, что на прошлой неделе Warner Bros. перенесла дату релиза сиквела из-за забастовки сценаристов на 15 марта 2024 года.

Фото: кадр из фильма ДЮНА