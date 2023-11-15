Warner Music готовит байопик об Эдит Пиаф при помощи искусственного интеллекта

Нейросети помогут воссоздать образ и голос певицы для закадрового озвучания

Компания Warner Music Group готовит байопик ЭДИТ, посвященный жизни французской певицы Эдит Пиаф, который будет сделан при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает Variety.

Сообщается, что действие 90-минутного фильма будет охватывать период с 1920-х по 1960-е годы и раскроет неизвестные ранее аспекты биографии звезды. В ленте, которая делается при содействии наследников Пиаф, планируется задействовать как архивные кадры, так и анимацию.

Искусственный интеллект будет использован для воссоздания голоса певицы для закадрового озвучания картины, а также ее образа. По словам представителей Warner Music, технология позволит «еще больше усилить аутентичность и эмоциональное воздействие истории жизни Пиаф». Также утверждается, что в фильме прозвучат оригинальные записи ее песен.

Производством картины по сценарию Жюли Вейль и Жиль Марлиа займется компания Seriously Happy.

Фото: кадр из фильма ЭДИТ