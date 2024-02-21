Режиссер «Годзиллы» снимет новый «Мир Юрского периода»

Релиз фильма запланирован на 2 июля 2025 года

Похоже, Universal нашла нового кандидата на режиссерское кресло очередного МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА – студия находится на финальной стадии переговоров с Гаретом Эдвардсом. Об этом сообщает Deadline.

По информации инсайдеров, режиссер ГОДЗИЛЛЫ и СОЗДАТЕЛЯ уже пообщался с продюсерами Стивеном Спилбергом и Фрэнком Маршаллом и впечатлил их своим видением проекта. Сделка должна быть заключена в ближайшее время, и тогда картина отправится в препродакшн. Ее релиз запланирован на 2 июля 2025 года.

Лента Эдвардса расскажет совершенно новую историю, поэтому в проект не вернутся герои прошлых частей. Автором сценария выступает Дэвид Кепп, написавший первые две ленты оригинальной трилогии ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА.

Самому режиссеру не впервой браться за высокобюджетные тентполы – помимо ГОДЗИЛЛЫ он также снял спин-офф ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИСТОРИИ, который собрал в мировом прокате больше $1 млрд.

Фото: кадр со съемок фильма ГОДЗИЛЛА