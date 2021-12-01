Вручение премии Европейской киноакадемии за 2021 год пройдет в онлайн-формате

Церемония состоится 11 декабря

Церемония вручения европейского аналога «Оскара», премии Европейской киноакадемии состоится в онлайн-формате из-за роста числа заражений коронавируса в Германии. Награждение пройдет 11 декабря в Берлине.

В нынешнем году номинанты будут подключаться в прямом эфире, или же их речи будут предварительно записаны. Ведущая церемонии, немецкая актриса и писательница Аннабель Манденг будет присутствовать в студии вместе с некоторыми со-ведущими.

Директор Европейской киноакадемии Маттейс Воутер Кнол отметил: «Как бы мы ни жалели о таком решении, в настоящий момент нам важнее всего не допустить, чтобы люди больше передвигались по Европе, и сократить риск для всех — это касается как номинантов, так и победителей, но также подразумевается наша команда в Берлине. Мы верим, что технологии и усилия всех участников вместе с нашим опытом проведения онлайн-встреч позволят отметить выдающиеся фильмы и достижения 2021 года премией Европейской академии. В подобные трудные времена мы надеемся, что церемония объединит европейское киносообщество и привлечет как можно больше любителей кино в онлайн-формате».

В прошлом году церемония вручения премии Европейской киноакадемии также проходила в виртуальном формате.

По состоянию на 1 декабря, в Германии зарегистрировано наибольшое с февраля количество смертей от коронавируса за сутки — 446 человек.