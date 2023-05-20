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«Ампир V» нашел прокатчика 

Автор: БК

20 мая 2023

Дистрибьютором стала парижская компания Reel Suspects

Фильм Виктора Гинзбурга АМПИР V получил прокатчика, передает Deadline с Каннского кинорынка. Международным дистрибьютором картины со сложной релизной судьбой стала парижская компания Reel Suspects, которая специализируется на жанровом кино. 

«Для меня АМПИР V стал возможностью поэкспериментировать с вампирским жанром, но в рамках уникально сложной повествовательной структуры: рассказать постмодернистскую московскую историю любви на фоне безжалостной сатиры современной цивилизации, сохранив при этом жестокий взгляд Пелевина на российское общество», — рассказал Гинзбург в интервью с корреспондентом издания. 

Мировая премьера фильма экранизации романа Виктора Пелевина состоится в рамках канадского международного фестиваля Fantasia, который пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа 2023 года.

О прокате картины в РФ по-прежнему ничего не известно. Дата выхода АМПИРА V на отечественные экраны сначала переносилась из-за пандемии, когда фильм уже был готов. Финальным сроком релиза был март 2022 года, однако проект не получил прокатного удостоверения у Министерства культуры, и вопрос о его кинотеатральной судьбе снова остался открытым. 8 октября указом Минюста сыгравший одну из главных ролей в картине Мирон Федоров, также известный как Оксимирон, был признан иностранным агентом. 

Совокупность этих факторов, очевидно, придала картине диссидентский флер среди западных байеров и отборщиков. Президент-основатель Reel Suspects Маттео Ловадина так прокомментировал свой выбор: «Мы гордимся тем, что Fantasia решила отдать дань уважения этому запрещенному фильму, показав его на своем фестивале. Картина будет по-прежнему привлекать как байеров, так и организаторов фестивалей своим мощным и противоречивым посланием».

«Когда я впервые в жизни столкнулся с уродливым проявлением государственной цензуры, это стало душераздирающим ощущением для меня и для всех людей, которые вложили годы труда и любви в этот проект. То же самое касается буквально миллионов российских поклонников, ожидавших релиза, многие из которых помогли собрать средства на этот по-настоящему независимый фильм», — резюмировал Гинзбург.

В марте 2023 года фильм Гинзбурга появился на торрентах. Режиссер заявил, что у пиратов оказалась старая версия картины. По словам автора, в ней не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Он сожалеет о том, что российские зрители увидели его фильм именно в такой версии. 

Роли в работе Гинзбурга исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и Мирон Федоров (признан в РФ иноагентом). Продюсерами выступили Алек Марианчи, Юрий Крестинский, Андрей Трубицин, Иван Засурский, Мария Капралова, Алексей Тылевич и Джеймс Стил. 

Фото: кадр из фильма АМПИР V

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