Фильм «Ампир V» попал в сеть

Пиратам досталась старая и неполная версия картины

Экранизация романа Виктора Пелевина, картина Виктора Гинзбурга АМПИР V попала в сеть. На самом популярном российском торрент-трекере раздача появилась в 8 утра 26 марта, в воскресенье. К вечеру понедельника торрент-файл успели скачать почти три тысячи раз.

Виктор Гинзбург в комментарии изданию «Осторожно, новости» заявил, что у пиратов оказалась старая версия картины. По словам режиссера, в ней не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Он сожалеет о том, что российские зрители увидят его фильм именно в такой версии.

У Гинзбурга есть подозрения насчет того, с чьей стороны произошла утечка АМПИРА V в сеть, ведется внутреннее расследование. Режиссер надеется показать картину на нескольких международных фестивалях, а затем все-таки выпустить в прокат в России.

Главные роли в фильме Гинзбурга исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и Мирон Федоров (признан в РФ иноагентом). Продюсерами выступили Алек Марианчи, Юрий Крестинский, Андрей Трубицин, Иван Засурский, Мария Капралова, Алексей Тылевич и Джеймс Стил.

Работа над картиной началась еще в 2011 году, вскоре после выхода на экраны другой пелевинской экранизации Виктора Гинзбурга GENERATION P. Бюджет проекта складывался из средств Фонда кино, инвестиций Александра Мамута и Юрия Крестинского, а также денег, собранных при помощи краудфандинга. Съемки стартовали лишь в 2017 году. Дата начала проката АМПИР V постоянно переносилась из-за пандемии. В октябре 2021 года Фонд кино подал иск против создателей фильма с требованием вернуть 84 млн рублей, выданных на производство. Авторы и ведомство пришли к мировому соглашению, когда средства госсубсидии были возвращены Фонду.

В последний раз выход фильма был анонсирован в марте 2022 года, однако АМПИР V не получил прокатного удостоверения, и вопрос о его кинотеатральной судьбе снова остался открытым. 8 октября указом Минюста Мирон Федоров, также известный как Оксимирон, был признан иностранным агентом.

В феврале 2023 года в сеть утекла копия фильма КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, кинотеатральный релиз которого в России также не состоялся. Однако у ленты Натальи Меркуловой и Алексея Чупова была успешная фестивальная история — картину показали в Венеции в рамках основного конкурса, а на на 32-м «Кинотавре» в сентябре 2021 года она стала победителем зрительского голосования. Фильм Виктора Гинзбурга демонстрировался лишь на закрытом пресс-показе.