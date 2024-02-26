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Президент России подписал закон о выдаче электронных прокатных удостоверений

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2024

Закон вступит в силу с 1 сентября

26 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении прокатных удостоверений на фильмы в электронном виде. Сам документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь выдача прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма, отказ в его выдаче (или отзыв), а также внесение каких-либо изменений будут оформляться записью в Государственном регистре фильмов. Само удостоверение на фильм будет предоставляться в виде выписки из регистра в форме электронного документа. Информация о выданных удостоверениях будет общедоступной и размещена на сайте Минкультуры России.

Документ также предусматривает, что субтитры и тифлокомментарий к фильму должны предоставлять его производитель или иной правообладатель.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Фото: Freepik

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