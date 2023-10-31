Фестиваль Европейского кино покажет свои картины в сети бесплатно
Автор: БК
31 октября 2023
Смотр пройдет с 1 по 15 ноября
Фестиваль Европейского кино, который пройдет онлайн с 1 по 15 ноября, представит в своей программе самые заметные проекты стран Европейского Союза за последние несколько лет.
В программе смотра этого года – 21 картина из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Среди них – УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана, КИТОБОЙ Филиппа Юрьева, СТЕФАН ЦВЕЙГ: ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ Марии Шрадер, МИСС ВЫБОРГ Марианны Блихер и многое другое.
Все фильмы будут доступны для бесплатного просмотра на протяжении работы фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами.
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