Фестиваль Европейского кино покажет свои картины в сети бесплатно

Смотр пройдет с 1 по 15 ноября

Фестиваль Европейского кино, который пройдет онлайн с 1 по 15 ноября, представит в своей программе самые заметные проекты стран Европейского Союза за последние несколько лет.

В программе смотра этого года – 21 картина из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Среди них – УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана, КИТОБОЙ Филиппа Юрьева, СТЕФАН ЦВЕЙГ: ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ Марии Шрадер, МИСС ВЫБОРГ Марианны Блихер и многое другое.

Все фильмы будут доступны для бесплатного просмотра на протяжении работы фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами.