Eurasian Film Market открыл регистрацию участников

Кинорынок пройдет в Казахстане с 29 сентября по 2 октября

Международный кинорынок Eurasian Film Market, который пройдет в Казахстане с 29 сентября по 2 октября, открыл регистрацию участников.

Местом проведения мероприятия, как и в прошлом году, станет кинотеатр «Арман» в городе Алматы.

Сообщается, что программа форума и каталог участников пока находится в разработке.

Подать заявку на регистрацию можно на официальном сайте кинорынка.

Фото: пресс-служба Eurasian Film Market