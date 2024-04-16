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Eurasian Film Market открыл регистрацию участников

Автор: БК

16 апреля 2024

Кинорынок пройдет в Казахстане с 29 сентября по 2 октября

Международный кинорынок Eurasian Film Market, который пройдет в Казахстане с 29 сентября по 2 октября, открыл регистрацию участников.

Местом проведения мероприятия, как и в прошлом году, станет кинотеатр «Арман» в городе Алматы.

Сообщается, что программа форума и каталог участников пока находится в разработке.

Подать заявку на регистрацию можно на официальном сайте кинорынка.

Фото: пресс-служба Eurasian Film Market

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