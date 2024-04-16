Eurasian Film Market открыл регистрацию участников
Автор: БК
16 апреля 2024
Кинорынок пройдет в Казахстане с 29 сентября по 2 октября
Международный кинорынок Eurasian Film Market, который пройдет в Казахстане с 29 сентября по 2 октября, открыл регистрацию участников.
Местом проведения мероприятия, как и в прошлом году, станет кинотеатр «Арман» в городе Алматы.
Сообщается, что программа форума и каталог участников пока находится в разработке.
Подать заявку на регистрацию можно на официальном сайте кинорынка.
Фото: пресс-служба Eurasian Film Market
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