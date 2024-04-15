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Первая премия Евразийской киноакадемии пройдет в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

15 апреля 2024

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала в своем телеграм-канале, что первая премия Евразийской киноакадемии должна пройти в следующем году.

«Активно прорабатываем создание Евразийской киноакадемии и кинопремии. Обсудили концепцию и стратегию с коллегами из Союза кинематографистов России. Проект уже поддержали наши китайские партнеры в декабре 2023 года. Надеемся, что к инициативе также присоединятся коллеги из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Многие выразили свою большую заинтересованность. Планируем провести первую кинопремию в 2025 году», – сообщила она.

Напомним, что идею создания собственной премии, которая должна стать аналогом награды «Оскар», предложил режиссер Никита Михалков весной 2022 года.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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