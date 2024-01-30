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Никита Михалков хочет начать работу «Евразийского Оскара» уже в этом году

Автор: Илья Кувшинов

30 января 2024

Режиссер предложил утвердить собственную премию весной 2022-го

Премию Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом награды «Оскар», могут начать вручать уже в этом году. Об этом режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал в интервью ТАСС.

«Создана комиссия. Это было мое предложение, оно было поддержано Путиным, и товарищем Си, и премьером Мишустиным. Это было спущено в Министерство культуры. От Союза кинематографистов мы дали свои предложения по регламенту, ждем. Идеальный вариант был бы – в этом году, по крайней мере, создать эту академию и начать работу», – заявил он.

Напомним, что Михалков предложил учредить собственную премию весной 2022 года. В состав Академии «Евразийского Оскара» должны войти Китай, Индия, Россия и страны СНГ.

Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

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