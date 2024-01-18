Проведен анализ финансирования игрового кино в Европе

Европейская аудиовизуальная обсерватория подготовила отчет за временной период с 2016 по 2020 год

Европейская аудиовизуальная обсерватория подготовила отчет, посвященный финансированию игрового кино в Европе. Для изучения статистики брался временной период с 2016 по 2020 год.

Отмечается, что две трети европейских фильмов, вышедшие в прокат в обозначенное время, имели бюджет менее 3 млн евро. Средний бюджет одной картины составил порядка 2,13 млн.

Затраты на среднебюджетные проекты, произведенные на малых рынках, заметно выросли за эти пять лет – с 0,92 млн евро в 2016 году до 1,25 млн евро в 2016 году, что значительно сократило их разрыв с картинами, произведенными на средних рынках.

Несмотря на то, что прямое государственное финансирование является основным источником поддержки европейских игровых проектов, его доля постепенно снижалась – с 29,4% в 2016 году до 24% в 2020-м. Доля налоговых льгот, в свою очередь, выросла – с 9,6% в 2016-м до 17,8% в 2020-м.

Рост значимости налоговых льгот, как источника финансирования европейских фильмов, даже смог перевесить снижение доли прямого государственного финансирования. По итогу, общая господдержка (льготы + прямое финансирование) увеличилось с 39% в 2016 году до 41,8% в 2020 году. По статистике, большая поддержка оказывается проектам с бюджетом выше 5 млн евро.

Доля инвестиций телевещателей в кино значительно снизилась – особенно при инвестировании в проекты стоимостью более 3 млн евро. Значимость предпродаж на ранних стадиях производства и личных инвестиций продюсеров практически не изменилась за этот временной период.

Отмечается, что 91,7% фильмов из выборки были профинансированы государством – в нее вошли данные по 2490 проектам, которые дебютировали в прокате с 2016 по 2020 год в 18 странах Европы.

Фото: официальный сайт European Audiovisual Observatory