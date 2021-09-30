Российские проекты смогут принять участие в European Short Pitch

В рамках программы предусмотрены разработка фильма и его презентация на питчинге

Первое в России агентство короткометражного кино Vostok сообщило о начале сотрудничества с European Short Pitch – самой престижной лабораторией и питчингом короткометражного кино в мире. Фильмы, разработанные в рамках лаборатории, регулярно участвуют в конкурсных программах кинофестивалей класса А. Ежегодная программа, проходящая с 2007 года, направлена на открытие и поддержку перспективных талантливых кинематографистов, создающих короткометражное кино, а также на развитие совместного производства между профессионалами киноиндустрии со всей Европы. European Short Pitch – это помощь в разработке короткометражных фильмов, питчинг и нетворкинг – форум копродукции.

«Для нашего агентства это партнерство особенно важно. В 2016 году я и режиссер-сценарист Дарья Власова стали первыми и единственными российскими участниками European Short Pitch. Мы представили проект МОЛОКО, впервые показанный на Берлинале, а вслед за этим – на «Кинотавре», где фильм был отмечен специальным упоминанием жюри и призом Гильдии киноведов и кинокритиков. После кинокартина получила настолько широкую дистрибуцию по всему миру, что обрела статус самого кассового игрового короткометражного фильма РФ. Надеемся, что следующего российского участника ждет не менее яркая история успеха!» – говорит продюсер и основатель агентства Vostok Янна Буряк.

Также один российский проект сможет принять участие во всей программе без уплаты взноса за участие. Кроме того, в качестве бонуса авторы, чьи фильмы входят в каталог агентства Vostok, смогут дистанционно участвовать в образовательной программе ESP и следить за питчингом в прямом эфире.

Для участия на кинофоруме компания Vostok пригласит одного опытного российского продюсера, готового рассмотреть проекты, представленные на питчинге, и провести консультации с их создателями. Также Янна Буряк и Николай Ярошенко проведут мастер-класс, где будет представлен аналитический обзор международного и отечественного короткометражного рынка с акцентом на способы взаимодействия российской и европейской киноиндустрии. Помимо этого, Vostok совместно с партнерами Moviestart, сайтом Kino-Teatr.ru и Eastwood Agency создали брошюру, где осветили ключевых игроков российской киноиндустрии.

Заявку на участие в лаборатории и питчинге короткого метра European Short Pitch можно подать на www.europeanshortpitch.org/call-for-entries

Принимаются игровые, документальные или анимационные короткометражные фильмы, подходящие для копродукции, с закрепленным за ним российским продакшном. У подаваемого проекта должна иметься часть финансирования.

Дедлайн – 4 октября. Лаборатория пройдет с 15 по 19 ноября 2021 года. Форум копродукции продлится с 6 по 8 февраля 2022 года.