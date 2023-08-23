Продолжение «Тайлера Рейка» вошло в десятку самых популярных картин Netflix

Боевик набрал 129,3 млн просмотров за 66 дней

Боевик ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ 2 вошел в десятку самых популярных оригинальных проектов Netflix в истории. Deadline сообщает, что ленте с Крисом Хемсвортом потребовалось 66 дней, чтобы сместить с заключительного десятого места чарта ПРАВОСУДИЕ СПЕНСЕРА с Марком Уолбергом.

На данный момент, у второго ТАЙЛЕРА РЕЙКА 129,3 млн просмотров. Учитывая новые алгоритмы Netflix, считающие статистику за 91 день, а не за первые 28 суток с момента релиза, у фильма есть все шансы догнать и перегнать первую часть (135,7 млн просмотров за 91 день).

Самым популярным оригинальным проектом сервиса все еще остается комедийный боевик КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ с Галь Гадот, Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном – по данным на конец 2021 года, его посмотрело 50% всех подписчиков Netflix.

Фото: Кадр из фильма ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ 2