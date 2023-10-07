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Съемки новой «Фантастической четверки» начнутся в следующем году

Автор: Илья Кувшинов

7 октября 2023

Об этом сообщил режиссер Мэтт Шекман

В рамках промо-тура сериала Apple TV+ «Монарх: Наследие монстров» режиссер Мэтт Шекман дал большое интервью Collider, где поделился подробностями о грядущей ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКЕ.

Ожидается, что съемки картины начнутся весной следующего года на студии Pinewood в Лондоне, а актерский состав проекта будет объявлен через какое-то время после окончания забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA).

Шекман также отметил, что новая ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА будет довольно сильно отличаться от прошлых проектов Marvel.

«Фильм будет иным во многих отношениях. Жаль, что я не могу пока детальнее говорить об этом. Мы многое делаем по-другому и с точки зрения истории, и с точки зрения кинопроизводства, потому что хотим достойно адаптировать исходный комикс. Думаю, что это будет не похоже на все, что вы видели раньше – особенно в Marvel», – сказал постановщик.

Выход картины намечен на 2 мая 2025 года.

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