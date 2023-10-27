Продолжение «Фантастических тварей» сейчас на паузе

Об этом рассказал режиссер Дэвид Йейтс

Дэвид Йейтс пока не знает, какое будущее ждет ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ – в рамках промо-тура триллера ПРОДАВЦЫ БОЛИ для Netflix режиссер дал интервью Total Film, где рассказал, что спин-офф ГАРРИ ПОТТЕРА сейчас на паузе.

«Что касается ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ – пока у нас перерыв. Мы сделали три картины, последняя далась нам непросто из-за пандемии, путь и было весело работать над ней. Мы снимали, когда еще даже не было вакцины. К счастью, никто не заболел, – заявил постановщик. – Мы гордимся ТАЙНАМИ ДАМБЛДОРА, однако, когда картина вышла на экраны, стало понятно, что нам всем нужно передохнуть и взять паузу».

Стоит отметить, что третий фильм серии выступил в прокате слабее ожиданий, заработав по миру всего $407 млн.

В 2016 году во время онлайн-серии вопросов и ответов с пользователями соцсетей Джоан Роулинг заявила, что у ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ будет пять картин. Йейтс же, в свою очередь, утверждает, что заранее ему об этом никто не говорил.

«Это самое удивительное. Когда мы согласились делать первый фильм, никто не сказал нам, что их планируется пять. Джо однажды спонтанно упомянула об этом во время пресс-показа, и это стало неожиданностью. Но я уверен, что однажды мы вернемся… Но да, я не говорил ни с Роулинг, ни с продюсером Дэвидом Хейманом, ни с Warner Bros. – сейчас у нас просто перерыв. Это приятно. Позволяет мне снимать другие картины», – сказал режиссер.

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ