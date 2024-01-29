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Асгар Фархади планирует больше не снимать кино в Иране

Автор: Илья Кувшинов

29 января 2024

По словам режиссера, виной всему цензурные запреты

Иранский режиссер Асгар Фархади принял решение больше не снимать кино на родине в знак сопротивления режиму. Кинематографист рассказал об этом в интервью Le Monde.

«Жизнь в Иране – мой осознанный выбор. Я надеюсь, что я смогу покидать страну для съемок и всегда буду иметь возможность вернуться назад. Именно в Иране я могу перезарядиться, мне здесь хорошо. Люблю гулять по Исфахану и Тегерану, это взаимодействие с людьми для меня важно как на личном, так и на профессиональном уровне. Так или иначе, я всегда говорил, что цензура вредна. Мы можем пытаться найти разные лазейки, как обойти ее, но по итогу она все равно иссушает творчество. На протяжении сорока лет иранские художники продолжали творить, однако в последний год наблюдается настоящее вымирание производства – особенно для кино. Я больше не могу продолжать работать в таких условиях. Я больше не хочу вынуждать женщин сниматься с покрытой головой в своем кино. Я больше не буду снимать фильмы в Иране, пока не освобожусь от цензурных запретов», – заявил он.

Обладатель двух премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» снял уже две картины вне Ирана – ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО и СЕКРЕТЫ ПРОШЛОГО. Сейчас Фархади готовится к работе над своим первым американским проектом, действие которого будет разворачиваться в Лос-Анджелесе.

Фото: кадр со съемок фильма ГЕРОЙ

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