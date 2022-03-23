Валерий Федорович и Евгений Никишов покидают 1-2-3 Production

Бывшие генпродюсеры компании планируют работать как независимые авторы

Генпродюсеры 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов уходят из компании, сообщила пресс-служба холдинга «Газпром-Медиа». Они завершат производство фильмов и сериалов, а также работу над ушедшими в разработку проектами. Руководить компанией продолжит гендиректор 1-2-3 Production Иван Голомовзюк.

1-2-3 Production по прежнему будет работать с телеканалами ТНТ, ТВ-3 и онлайн-кинотеатром Premier, а также продолжит развивать документальные проекты.

Федорович и Никишов планируют работать в качестве независимых продюсеров и режиссеров, в том числе над проектами «Газпром-Медиа».

«Все наши профессиональные успехи и достижения связаны с работой в холдинге «Газпром-Медиа». Он навсегда останется нашим местом силы. Хотим сказать спасибо всей нашей крутейшей команде. Уверены, что самые главные хиты у 1-2-3 Production только впереди», — отметили Федорович и Никишов.