Гильдия актеров разрешила промо-кампанию «Феррари»
Мировая премьера фильма Майкла Манна состоится на Венецианском кинофестивале
Похоже, Адам Драйвер и Пенелопа Крус все-таки смогут поехать в Венецию – Гильдия актеров официально дала добро на промо-кампанию ФЕРРАРИ.
По сообщению Deadline, независимая студия Neon, которая занималась производством ленты, не входит в Альянс продюсеров кино и телевидения, поэтому у нее и не возникло проблем при заключении временных соглашений с SAG-AFTRA. Напомним, что на время забастовки, актеры не только не могут сниматься, но и участвовать в промо-турах перед выходом фильма в прокат.
Действие новой ленты Майкла Манна разворачивается в далеком 1957 году – после утраты сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства.
На данный момент, ФЕРРАРИ – наиболее звездный проект, получивший от Гильдии актеров разрешение на промо-кампанию: помимо Драйвера и Крус в картине также задействованы Шейлин Вудли, Патрик Демпси и Джек О’Коннелл. Однако пока неизвестно, захотят ли артисты участвовать в промо: есть шанс, что они могут испугаться возможной реакции общественности, даже несмотря на одобрение Гильдии.
Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале, а ее американский релиз запланирован на Рождество.
Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ