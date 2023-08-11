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Гильдия актеров разрешила промо-кампанию «Феррари»

Автор: Илья Кувшинов

11 августа 2023

Мировая премьера фильма Майкла Манна состоится на Венецианском кинофестивале

Похоже, Адам Драйвер и Пенелопа Крус все-таки смогут поехать в Венецию – Гильдия актеров официально дала добро на промо-кампанию ФЕРРАРИ.

По сообщению Deadline, независимая студия Neon, которая занималась производством ленты, не входит в Альянс продюсеров кино и телевидения, поэтому у нее и не возникло проблем при заключении временных соглашений с SAG-AFTRA. Напомним, что на время забастовки, актеры не только не могут сниматься, но и участвовать в промо-турах перед выходом фильма в прокат.

Действие новой ленты Майкла Манна разворачивается в далеком 1957 году – после утраты сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства. 

На данный момент, ФЕРРАРИ – наиболее звездный проект, получивший от Гильдии актеров разрешение на промо-кампанию: помимо Драйвера и Крус в картине также задействованы Шейлин Вудли, Патрик Демпси и Джек О’Коннелл. Однако пока неизвестно, захотят ли артисты участвовать в промо: есть шанс, что они могут испугаться возможной реакции общественности, даже несмотря на одобрение Гильдии.

Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале, а ее американский релиз запланирован на Рождество.

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ

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