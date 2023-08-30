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Фестивальные премьеры могут остаться без крупных дистрибьюторов из-за забастовок

Автор: Илья Кувшинов

30 августа 2023

Проекты со временными соглашениями должны соблюдать условия, предложенные гильдией актеров

Большие премьеры Венеции, Торонто и Теллурайда в этом году могут обойтись без привычных закулисных битв за дистрибьюторские чеки. The Hollywood Reporter сообщает, что крупнейшие покупатели рынка – студии и стриминги, входящие в состав Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) – возможно не захотят соглашаться с новыми условиями покупки картин, получивших временные соглашения от Гильдии актеров США (SAG-AFTRA)

15 августа главный переговорщик гильдии Дункан Крэбтри-Айрленд изложил прессе условия выдачи временных соглашений на промо-кампании фильмов в рамках кинофестивалей – если проект получил временное соглашение от SAG-AFTRA, то продавец ленты должен соблюдать условия, предложенные гильдией для нового контракта с AMPTP, включая повышенные отчисления для актеров, а также долю полученного дохода от стриминговых сервисов. Ожидается, что агенты по продажам передадут эти условия фестивальным покупателям.

Многие проекты, которые полагаются на фестивальный хайп ради продажи своего фильма, вынуждены соглашаться с условиями гильдии актеров – правда, их покупателями, скорее всего, окажутся независимые компании, вроде Neon и A24, которые не входят в Альянс.

«Мы согласились с новыми условиями SAG для продажи нашей картины, и, в результате, смогли о нем говорить, – заявил актер Дэвид Крамхольц на недавнем кинофестивале в Локарно, где он продвигал инди-комедию LOUSY CARTER. – Получение временного соглашения далось нам крайне непросто».

Ограничения, накладываемые соглашениями, не повлияют на проекты, у которых уже есть прокатчики в США. Так, например, ФЕРРАРИ Майкла Манна и ПРИСЦИЛЛА Софии Копполы могут не беспокоиться о падении продаж, чего не скажешь о комедийном боевике Ричарда Линклейтера НАЕМНЫЙ УБИЙЦА (Hit Man) – возможно, именно поэтому он и будет демонстрироваться в Венеции без временного соглашения.

Агенты по продажам обеспокоены, что многие крупные фестивальные покупатели, вроде Netflix, Disney и Amazon, не захотят брать получившие соглашения проекты, чтобы не подписываться под неподходящими им условиями. Главный переговорщик гильдии актеров также подтверждает эти опасения, отмечая, что не видит данные картины на платформах, принадлежащих членам AMPTP.

Венецианский кинофестиваль стартует уже сегодня, 30 августа.

Фото: Кадр из фильма НАЕМНЫЙ УБИЙЦА

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