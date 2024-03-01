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Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил деловую программу

Автор: БК

1 марта 2024

Мероприятие пройдет в Москве с 26 по 28 марта

Стала известна деловая программа Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2024», который состоится в Москве с 26 по 28 марта.

Ожидается, что конференц-сессии, дискуссии, презентации отраслевых сервисов, услуг и оборудования пройдут на третьем уровне киноцентра «Синема Парк Мосфильм» (зал №4).

Предварительная программа

26 марта, вторник
• 10:30 – 12:00 – Защита релизов от пиратства: стоит ли и сколько стоит? Дискуссия о целесообразности и ценности защиты релизов в период их проката, цифрового и ТВ окон, переходящая в обзор лучших практик и мастер-класс по борьбе с пиратством для тех, кто уже все осознал. Модератор: генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин (информация о спикерах уточняется)
• Время уточняется. Презентация компании Техника +.
• 15:30–16:00 – Презентация Гиперграф.Кино (онлайн-платформа для автоматизации работы с каталогами аудиовизуальных произведений, учета приобретенных и реализованных лицензий, а также расчетов и распределений вознаграждений);

27 марта, среда
• 10:30-11:30 – «Секция МВФильм. Семейный контент: производство, продвижение, перспективы» (информация уточняется)
• 11:30-12:30 – «Секция Patriki Film Festival» (тема уточняется)
• 14:10-14:20 – Презентация компании Кинокомфорт (время уточняется)
• Презентация компании Деловая Русь (информация уточняется)

28 марта, четверг
• 10:30–18:00 – Деловая программа: секция «Инвестиции в кино». Информация уточняется (3 уровень, зал №4)
• 11:00-11:30 – Регистрация, открытие. Приветственные слова Генерального директора МКиФ «Российский кинобизнес» и Продюсера секции "Инвестиции в кино", презентация инвест-платформы «Инвестиции в кино» – Екатерина Бордачева, Ольга Трифонова, Олег Лозовой.
• 11:30-12:00 – Партнерская презентация. Информация уточняется.
• 12:30-13:30 – Панельная дискуссия. Инструменты для инвестирования в кинопроекты: акции, ЦФА, ЗПИФы и другие - что лучше? Модератор – Олег Лозовой.
• 14:30-15:00 – Презентация. Игровые медиафраншизы. Экранизация игр и геймификация кино. Спикер – Дмитрий Здесев.
• 15:00-15:30 – Презентация. Продакт-плейсмент в кино. Спикер – Ирен Ванидовская.
• 15:30-16:00 – Партнерская презентация. Информация уточняется.
• 16:30-17:30 – Панельная дискуссия: Скоринг (оценка) кинопроектов. Модератор – Сергей Ореханов.
• 17:30-18:00 – Питчинг проектов.

Фото: пресс-служба «Российский кинобизнес 2024»

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