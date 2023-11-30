Марго Робби и Фрэн Дрэшер стали самыми влиятельными женщинами года по версии Financial Times
Автор: Илья Кувшинов
30 ноября 2023
Всего перечень насчитывает 25 имен
Газета Financial Times опубликовала свой ежегодный список самых влиятельных женщин 2023 года. На этот раз в их числе оказались сразу три представителя киноиндустрии.
Издание отметило Марго Робби за ее продюсерскую и актерскую работу над БАРБИ Греты Гервиг, президента Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер за победу над продюсерами и стримингами, а также индийскую актрису Алию Бхатт, ставшую к 30 годам одной из главных звезд современного Болливуда.
Отмечается, что проект создавался в течение нескольких месяцев при участии сотен журналистов FT, читателей газеты, а также лидеров отрасли. Всего перечень насчитывает 25 имен.
Фото: кадр из фильма БАРБИ
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