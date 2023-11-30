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Марго Робби и Фрэн Дрэшер стали самыми влиятельными женщинами года по версии Financial Times

Автор: Илья Кувшинов

30 ноября 2023

Всего перечень насчитывает 25 имен

Газета Financial Times опубликовала свой ежегодный список самых влиятельных женщин 2023 года. На этот раз в их числе оказались сразу три представителя киноиндустрии.

Издание отметило Марго Робби за ее продюсерскую и актерскую работу над БАРБИ Греты Гервиг, президента Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер за победу над продюсерами и стримингами, а также индийскую актрису Алию Бхатт, ставшую к 30 годам одной из главных звезд современного Болливуда.

Отмечается, что проект создавался в течение нескольких месяцев при участии сотен журналистов FT, читателей газеты, а также лидеров отрасли. Всего перечень насчитывает 25 имен.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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