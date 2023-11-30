Марго Робби и Фрэн Дрэшер стали самыми влиятельными женщинами года по версии Financial Times

Всего перечень насчитывает 25 имен

Газета Financial Times опубликовала свой ежегодный список самых влиятельных женщин 2023 года. На этот раз в их числе оказались сразу три представителя киноиндустрии.

Издание отметило Марго Робби за ее продюсерскую и актерскую работу над БАРБИ Греты Гервиг, президента Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер за победу над продюсерами и стримингами, а также индийскую актрису Алию Бхатт, ставшую к 30 годам одной из главных звезд современного Болливуда.

Отмечается, что проект создавался в течение нескольких месяцев при участии сотен журналистов FT, читателей газеты, а также лидеров отрасли. Всего перечень насчитывает 25 имен.

Фото: кадр из фильма БАРБИ