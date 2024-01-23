Дэвид Финчер продлил свой контракт с Netflix
Автор: Илья Кувшинов
23 января 2024
Теперь он заканчивается в 2027 году
Netflix продолжит сотрудничать с Дэвидом Финчером. Режиссер подтвердил это в декабрьском интервью французскому журналу Première.
«Мой контракт с Netflix истекает через три года, он был недавно продлен», – сказал постановщик.
Финчер подписал эксклюзивный контракт со стриминговым сервисом на четыре года в ноябре 2020-го и с тех пор выпустил на Netflix два своих режиссерских полнометражных проекта – байопик МАНК и триллер УБИЙЦА – и несколько продюсерских, включая два новых сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы».
Фото: кадр со съемок фильма ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА
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