Дэвид Финчер продлил свой контракт с Netflix

Теперь он заканчивается в 2027 году

Netflix продолжит сотрудничать с Дэвидом Финчером. Режиссер подтвердил это в декабрьском интервью французскому журналу Première.

«Мой контракт с Netflix истекает через три года, он был недавно продлен», – сказал постановщик.

Финчер подписал эксклюзивный контракт со стриминговым сервисом на четыре года в ноябре 2020-го и с тех пор выпустил на Netflix два своих режиссерских полнометражных проекта – байопик МАНК и триллер УБИЙЦА – и несколько продюсерских, включая два новых сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы».

Фото: кадр со съемок фильма ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА