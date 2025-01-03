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«Финист: Первый богатырь» заработал миллиард в российском прокате

Автор: БК

3 января 2025

Покорение знакового рубежа случилось на третий день полноценного проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 20:00 (МСК) 3 января, кассовые сборы ленты ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на третий день полноценного проката ленты.

Фильм Дмитрия Дьяченко стал 31-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и второй – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнула лента ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

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