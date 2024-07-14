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«Финист. Первый богатырь» может стать трилогией

Автор: БК

14 июля 2024

Об этом рассказал генеральный директор All Media Company и продюсер Георгий Шабанов

Грядущая фэнтезийная сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ может стать первым фильмом потенциальной франшизы.

Об этом рассказал генеральный директор All Media Company и продюсер Георгий Шабанов на дискуссии «Время сказок: откуда взялся и как долго продлится сказочный тренд» в рамках деловой программы фестиваля «Горький fest».

«На Новый год мы выходим с фильмом ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. Если кто смотрел всю вселенную, то там во второй части появляется Финист Ясный Сокол, и вот теперь он становится главным героем. И это мы тоже планируем как трилогию. Мы планируем развивать эту франшизу», – заявил он.

ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ дебютирует в прокате 1 января 2025 года.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

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