Фонд кино открыл третью волну приема заявок на программу «Автор»
Автор: БК
26 декабря 2023
Подать заявку можно будет до 25 января 2024 года включительно
25 декабря Фонд кино открыл третью волну приема заявок на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».
Подача заявки возможна только через специальный электронный сервис. Комплекты заявочной документации на бумажном носителе не принимаются.
Подать заявку можно будет до 23:59:59 (по московскому времени) 25 января 2024 года (включительно). Напомним, что принять участие в отборе теперь может любой сценарист – наличие профильного образования больше не является обязательным условием.
Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам на участие в стипендиальной программе «Автор» можно на сайте Фонда кино.
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