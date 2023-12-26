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Фонд кино открыл третью волну приема заявок на программу «Автор»

Автор: БК

26 декабря 2023

Подать заявку можно будет до 25 января 2024 года включительно

25 декабря Фонд кино открыл третью волну приема заявок на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».

Подача заявки возможна только через специальный электронный сервис. Комплекты заявочной документации на бумажном носителе не принимаются.

Подать заявку можно будет до 23:59:59 (по московскому времени) 25 января 2024 года (включительно). Напомним, что принять участие в отборе теперь может любой сценарист – наличие профильного образования больше не является обязательным условием.

Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам на участие в стипендиальной программе «Автор» можно на сайте Фонда кино.

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