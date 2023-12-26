Фонд кино открыл третью волну приема заявок на программу «Автор»

Подать заявку можно будет до 25 января 2024 года включительно

25 декабря Фонд кино открыл третью волну приема заявок на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».

Подача заявки возможна только через специальный электронный сервис. Комплекты заявочной документации на бумажном носителе не принимаются.

Подать заявку можно будет до 23:59:59 (по московскому времени) 25 января 2024 года (включительно). Напомним, что принять участие в отборе теперь может любой сценарист – наличие профильного образования больше не является обязательным условием.

Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам на участие в стипендиальной программе «Автор» можно на сайте Фонда кино.