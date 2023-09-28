Фонд кино планирует новую волну приема заявок на программу «Автор» на январь

Ожидается, что конкурс будет проводится каждый квартал

Фонд кино провел рабочую встречу с претендентами на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор», на которой было подробно рассказано о порядке и условиях участия.

Вторая волна приема уже открыта и продлится до 19 октября. Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов заявил, что имена стипендиатов текущего отбора будут объявлены в декабре, а следующий сбор сценарных заявок планируется на январь. Ожидается, что конкурс будет проводится каждый квартал.

Права на созданный сценарий остаются у автора, Фонд кино их не забирает. Все отобранные заявки будут опубликованы на портале «Автор» в виде аннотаций с рейтингом экспертов, чтобы их могли увидеть представители кинокомпаний. Внутри портала также можно заключить сделку по продаже сценария с юридическим сопровождением от Фонда кино.

На этот раз в отборе может принять участие любой сценарист – наличие профильного образования больше не является обязательным условием. Главное требование – наличие гражданства Российской Федерации и возраст старше 18 лет.

Экспертами будут рассматриваться сценарные заявки только на игровые полнометражные фильмы. Автор свободен в выборе тема и жанра и даже имеет возможность написать сценарий на основе собственной литературной основы. Среди основных условий – единоличное авторство, оригинальный замысел, отсутствие сделок в отношении заявки, отсутствие банкротства у сценариста. Желательный объем прилагаемого синопсиса – от двух до семи страниц. Количество поданных заявок от одного человека не ограничено.

Необходимый комплект документов для участия в отборе:

– документы, которые сформируются на основе введенных данных (анкета, справка – гарантия соответствия требованиям, согласие на размещение информации о заявке в сети «Интернет», согласие на обработку персональных данных);

– сценарная заявка;

– рекомендательное письмо (при наличии);

– справка МВД России (при наличии, можно дослать позже даже после окончания приема заявок).

Теперь подача заявки возможна только через специальный электронный сервис. Комплекты заявочной документации на бумажном носителе больше не принимаются. Также авторы не могут быть стипендиатом программы дважды.