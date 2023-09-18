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Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на программу «Автор»

Автор: БК

18 сентября 2023

На этот раз подача заявки возможна только в электронном виде

18 сентября Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».

На этот раз подача заявки возможна только через специальный электронный сервис. Комплекты заявочной документации на бумажном носителе больше не принимаются.

Подать заявку можно будет до 19 октября. Напомним, что принять участие в отборе теперь может любой сценарист – наличие профильного образования больше не является обязательным условием.

Победителей ждут ежемесячная стипендия (150 тысяч рублей), компенсация за обучение по кинодраматургическим направлениям, редакторское сопровождение и правовая поддержка после завершения работы над сценарием.

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