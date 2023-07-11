Фонд кино продлил срок отбора на участие в стипендиальной программе «Автор»

Соискатели смогут отправить свои заявки до конца августа

Из-за большого числа заявок в рамках первого этапа отбора соискателей Фонд кино объявил о том, что продлевает срок рассмотрения сценарных заявок на участие в стипендиальной программе «Автор» до августа 2023 года (включительно).

Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте Фонда кино.

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка. По словам председателя Совета Фонда кино Владимира Толстого, индустрии надо, чтобы каждую неделю появлялся новый российский релиз. «Понятно, что это ниоткуда не возьмется, если не будет литературной основы — сценария. Программа «Автор» — это попытка сделать системной работу по поиску и подготовке людей, способных писать качественные сценарии для национального кино», — пояснил он.

Статус стипендиата «Автора» предполагает ежемесячную оплату в размере 150 тысяч рублей в течение года, право на оплату дополнительного образования в области кинодраматургии в учреждении по собственному выбору. Также на протяжении создания сценария стипендиата будет обслуживать редакторская группа из профессионалов индустрии. Кроме того, в период участия в программе стипендиату будет оказано организационное и юридическое сопровождение.

Участники программы обязаны:

— написать сценарий в объеме не менее 80 и не более 120 страниц печатного текста;

— пройти обучение в имеющей лицензию на ведение образовательной деятельности организации по не менее чем одной образовательной программе по направлениям «Драматургия», «Сценарное мастерство» или иному направлению в области кинодраматургии в совокупном объеме не менее 48 часов с компенсацией со стороны Фонда кино расходов на такое обучение в период участия в стипендиальной программе;

— очно присутствовать на образовательных мероприятиях, реализуемых Фондом кино в период участия в стипендиальной программе;

— осуществить продажу прав на созданный в рамках стипендиальной программы сценарий исключительно российской организации в целях создания национального фильма Российской Федерации.

Заявки принимаются в рабочие часы Фонда по адресу: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2.