Глава Фонда кино прокомментировал стремительный рост средней цены кинобилета в России

Ранее средняя стоимость похода в кинотеатр достигла исторического максимума

В начале октября 2021 года средняя цена в России достигла исторического максимума и составила, по данным ЕАИС, 304,9 рублей. Согласно данным БК, по итогам первого полугодия этот показатель был на уровне 272,8 рублей. Ситуацию прокоментировали в Фонде кино и фонде «Кинопрайм».

Федор Соснов, врио исполнительного директора Фонда кино: «Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели — стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов ДЮНА и ВЕНОМ 2, значительная доля сеансов которых состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится».

Также по словам Соснова, важно понимать, что по итогам года цена на билеты скорее всего возрастет по отношению к 2020 году, однако колебание не превысит инфляцию — на уровне 2-4%.

Директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев: «Откровенно говоря, незначительное повышение средней стоимости билета в кино не выглядит ни неожиданным, ни необоснованным. Во-первых, кинотеатры много месяцев работают в условиях серьезных ограничений. Локдаун, невозможность продажи более половины мест в зале, расходы на санитайзеры, тестирование сотрудников, соблюдение других требований Роспотребнадзора, отсутствие или перенос релизов — всё это легло на их плечи. Онлайн кинотеатры, работающие без этих сложностей, как известно снижали стоимость подписки или вовсе делали её бесплатной. Во-вторых, зарубежные картины, которые вышли в прокат в последнее время, многие зрители предпочитают смотреть в премиальном формате, что тоже влияет на среднюю стоимость билета».

Ранее БК объяснил, почему рост цены похода в кино в ближайшее время неизбежен.

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