top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Глава Фонда кино прокомментировал стремительный рост средней цены кинобилета в России

Глава Фонда кино прокомментировал стремительный рост средней цены кинобилета в России

Автор: Виолетта Палий

8 октября 2021

Ранее средняя стоимость похода в кинотеатр достигла исторического максимума

В начале октября 2021 года средняя цена в России достигла исторического максимума и составила, по данным ЕАИС, 304,9 рублей. Согласно данным БК, по итогам первого полугодия этот показатель был на уровне 272,8 рублей. Ситуацию прокоментировали в Фонде кино и фонде «Кинопрайм».

Федор Соснов, врио исполнительного директора Фонда кино: «Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели — стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов ДЮНА и ВЕНОМ 2, значительная доля сеансов которых состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится».

Также по словам Соснова, важно понимать, что по итогам года цена на билеты скорее всего возрастет по отношению к 2020 году, однако колебание не превысит инфляцию — на уровне 2-4%. 

Директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев«Откровенно говоря, незначительное повышение средней стоимости билета в кино не выглядит ни неожиданным, ни необоснованным. Во-первых, кинотеатры много месяцев работают в условиях серьезных ограничений. Локдаун, невозможность продажи более половины мест в зале, расходы на санитайзеры, тестирование сотрудников, соблюдение других требований Роспотребнадзора, отсутствие или перенос релизов — всё это легло на их плечи. Онлайн кинотеатры, работающие без этих сложностей, как известно снижали стоимость подписки или вовсе делали её бесплатной. Во-вторых, зарубежные картины, которые вышли в прокат в последнее время, многие зрители предпочитают смотреть в премиальном формате, что тоже влияет на среднюю стоимость билета».

Ранее БК объяснил, почему рост цены похода в кино в ближайшее время неизбежен. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Официальная касса России: у «Венома 2» второй лучший старт в истории российского проката
Подробнее
«КиноПоиск HD» рассказал о главных премьерах октября 2021 года
Подробнее
Экспертный совет Минкультуры представил игровые фильмы, допущенные до питчинга
Подробнее
Касса четверга: «Веном 2» почти удвоил предыдущий рекорд сборов стартового дня
Подробнее
ГК «Рики» и Alibaba Group заключили соглашение о создании новых сезонов «Тима и Тома»
Подробнее
Kion анонсировал новинки октября 2021 года
Подробнее
Фильм «Нас других не будет» стал лидером по предпродажам среди российских документальных картин
Подробнее
Sony рапортует о первых успехах «Венома 2»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Веном 2» показывает лучший старт для проектов Sony в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 27 сентября по 3 октября
Подробнее
Megogo представил новинки октября 2021 года
Подробнее
Экспертный совет Минкультуры объявил игровые дебюты, рекомендованные к получению господдержки
Подробнее
Solstice Studios может стать первой крупной жертвой коронавирусного кризиса
Подробнее
Долги киностудии «Ленфильм» погашены
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 октября 2021 года
Подробнее
CineEurope 2021: презентация Warner Bros.
Подробнее
Capella Film представила ближайшие релизы
Подробнее
Американская касса: «Веном 2» показывает лучший постковидный старт
Подробнее
Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились в космос для съемок фильма
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась новинка «Не время умирать»
Подробнее