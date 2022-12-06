Фонд кино объявил итоги конкурса по поддержке проектов для семейной аудитории
Суммарно отобрано 18 различных фильмов и анимационных картин
Фонд кино объявил итоги отбора проектов на получение поддержки на производство уникальных авторских анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Также в рамках данного конкурса рассматривались детские семейные и анимационные фильмы. Сбор заявок на соответствующий конкурс проходил с 7 июля по 8 августа 2022 года
По результатам отбора к получению поддержки было утверждено 2 уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Ими стали «Безумная планета» от АО «Киностудия «Союзмультфильм» и «Слон» от ООО «Студия М.И.Р.»
Среди проектов для детской и семейной аудитории были отобраны 9 фильмов:
|
№
|
Название национального фильма
(в алфавитном порядке)
|
Наименование организации
|
1
|
«Летучий корабль»
|
ООО «ТПО «РОК»
|
2
|
«Пальма – 2»
|
ООО «ММЕ»
|
3
|
«Письмо Деду Морозу»
|
АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»
|
4
|
«По щучьему велению»
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
5
|
«Руслан и Людмила»
|
ООО «ММЕ»
|
6
|
«Стальное сердце»
|
ООО «Карго»
|
7
|
«Хоккейные папы»
|
ООО «Кугуар»
|
8
|
«Чебурашка»
|
АО «ВБД Груп»
|
9
|
«Чук и Гек. Большое приключение»
|
ООО «Кинокомпания «МЕТРОНОМ фильм»
Также были отобраны 7 анимационных национальных фильмов:
|
№
|
Название национального фильма
(в алфавитном порядке)
|
Наименование организации
|
1
|
«Доктор Динозавров»
|
ООО «Централ Партнершип»
|
2
|
«Золушка»
|
ООО «Арт Анимейшен Студио»
|
3
|
«Маракуда»
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
4
|
«Операция Спящей Красавицы»
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
5
|
«Серафима»
|
ООО «Анимационная студия РИМ»
|
6
|
«Финник 2»
|
ООО «Продюсерский центр «Рики»
|
7
|
«Формула воды»
|
ООО «СМФ»