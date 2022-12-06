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Фонд кино объявил итоги конкурса по поддержке проектов для семейной аудитории

Автор: БК

6 декабря 2022

Суммарно отобрано 18 различных фильмов и анимационных картин

Фонд кино объявил итоги отбора проектов на получение поддержки на производство уникальных авторских анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Также в рамках данного конкурса рассматривались детские семейные и анимационные фильмы. Сбор заявок на соответствующий конкурс проходил с 7 июля по 8 августа 2022 года

По результатам отбора к получению поддержки было утверждено 2 уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Ими стали «Безумная планета» от АО «Киностудия «Союзмультфильм» и «Слон» от ООО «Студия М.И.Р.»

Среди проектов для детской и семейной аудитории были отобраны 9 фильмов:

Название национального фильма

(в алфавитном порядке)

Наименование организации

1

«Летучий корабль»

ООО «ТПО «РОК»

2

«Пальма – 2»

ООО «ММЕ»

3

«Письмо Деду Морозу»

АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»

4

«По щучьему велению»

ООО «Кинокомпания «СТВ»

5

«Руслан и Людмила»

ООО «ММЕ»

6

«Стальное сердце»

ООО «Карго»

7

«Хоккейные папы»

ООО «Кугуар»

8

«Чебурашка»

АО «ВБД Груп»

9

«Чук и Гек. Большое приключение»

ООО «Кинокомпания «МЕТРОНОМ фильм»

Также были отобраны 7 анимационных национальных фильмов:

Название национального фильма

(в алфавитном порядке)

Наименование организации

1

«Доктор Динозавров»

ООО «Централ Партнершип»

2

«Золушка»

ООО «Арт Анимейшен Студио»

3

«Маракуда»

ООО «Кинокомпания «СТВ»

4

«Операция Спящей Красавицы»

ООО «Кинокомпания «СТВ»

5

«Серафима»

ООО «Анимационная студия РИМ»

6

«Финник 2»

ООО «Продюсерский центр «Рики»

7

«Формула воды»

ООО «СМФ»
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