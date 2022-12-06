Фонд кино объявил итоги конкурса по поддержке проектов для семейной аудитории

Суммарно отобрано 18 различных фильмов и анимационных картин

Фонд кино объявил итоги отбора проектов на получение поддержки на производство уникальных авторских анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Также в рамках данного конкурса рассматривались детские семейные и анимационные фильмы. Сбор заявок на соответствующий конкурс проходил с 7 июля по 8 августа 2022 года

По результатам отбора к получению поддержки было утверждено 2 уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Ими стали «Безумная планета» от АО «Киностудия «Союзмультфильм» и «Слон» от ООО «Студия М.И.Р.»

Среди проектов для детской и семейной аудитории были отобраны 9 фильмов:

№ Название национального фильма (в алфавитном порядке) Наименование организации 1 «Летучий корабль» ООО «ТПО «РОК» 2 «Пальма – 2» ООО «ММЕ» 3 «Письмо Деду Морозу» АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» 4 «По щучьему велению» ООО «Кинокомпания «СТВ» 5 «Руслан и Людмила» ООО «ММЕ» 6 «Стальное сердце» ООО «Карго» 7 «Хоккейные папы» ООО «Кугуар» 8 «Чебурашка» АО «ВБД Груп» 9 «Чук и Гек. Большое приключение» ООО «Кинокомпания «МЕТРОНОМ фильм»

Также были отобраны 7 анимационных национальных фильмов: