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Фонд кино намерен выйти на уровень производства 60 фильмов в год к 2025 

Автор: Кирилл Шамсутдинов

13 апреля 2023

График релизов потребуется «сгладить»

Глава совета Фонда кино, советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой в разговоре с ТАСС заявил, что ФК выйдет на уровень производства не менее 60 зрительских картин ежегодно к 2025 году. 

Он сослался на поручения Владимира Путина Минфину увеличить объемы финансовой поддержки национальных фильмов. Чиновник, однако, пояснил, что в настоящий момент препятствием для увеличения объемов производства российского кино является не столько сумма финансирования, сколько порядок его осуществления. Толстой рассказал о необходимости более свободного регулирования: «Производство кино — всегда длительный процесс, один фильм снимается около трех лет, и фонд сталкивается с некоторыми сложностями переноса средств на следующий год. Мы сейчас обратились к министерству финансов с просьбой предоставить фонду более подходящие возможности для финансирования кино». 

«Если это будет сделано, то мы выйдем на те темпы, которые считаем правильными, то есть производство не менее 60 зрительских картин в год, чтобы каждая неделя могла давать новый релиз», — подчеркнул он. 

Толстой также отметил, что в обычных обстоятельствах дистрибьюторы стремятся поставить свой проект к праздникам или какой-то примечательной дате, однако с уходом голливудского контента, по его мнению, необходимо более равномерное распределение новых релизов по календарю. 

Ранее Толстой заявил агентству, что риски закрытия кинотеатров в России и недостатка контента из-за ухода крупных западных кинокомпаний преодолены. Поток зрителей, по его словам, в настоящее время превышает даже допандемийные показатели.

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