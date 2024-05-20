Заявки принимаются до 20 июня

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов

Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства и иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, на получение безвозвратной субсидии или на поддержку за счет средств Фонда кино (поддержка на условиях стопроцентной возвратности) принимаются с 20 мая по 20 июня.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более подробная информация доступна на сайте Фонда.

Фото: Фонд кино