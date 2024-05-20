Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов
Автор: БК
20 мая 2024
Заявки принимаются до 20 июня
Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов
Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства и иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, на получение безвозвратной субсидии или на поддержку за счет средств Фонда кино (поддержка на условиях стопроцентной возвратности) принимаются с 20 мая по 20 июня.
Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более подробная информация доступна на сайте Фонда.
Фото: Фонд кино
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