Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Всего будет представлено 34 проекта
19 декабря Фонд кино проведет очную защиту фильмов, производством которых занимаются кинокомпании, не являющиеся лидерами отечественного производства. Экспертам будут представлены 34 проекта.
|
Новые национальные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Время
|
Название
|
1
|
ООО «Ай Ди Продакшн»
|
13:00-13:08
|
ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|
2
|
ООО «В ФИЛЬМ СТУДИО»
|
13:08-13:16
|
ИЛИЯ МУРОМЕЦ
|
3
|
ООО «Викинг-СТ»
|
13:16-13:24
|
ЗА ВДВ
|
4
|
ООО «Зебра»
|
13:24-13:32
|
АГАТА И СЫСК. ВЫГОДНЫЙ РИСК
|
5
|
ООО «ЗУМ Продакшн»
|
13:32-13:40
|
ПЫЛАЮЩИЙ
|
6
|
ООО «ИНВЕСТМЕДИА»
|
13:40-13:48
|
ДОМОВОЙ
|
7
|
ООО «Инфинити контент»
|
13:48-13:56
|
ОН
|
8
|
ООО «Кинокомпания Альянс»
|
13:56-14:04
|
ОПОЛЧЕНЕЦ
|
9
|
ООО «КиноЮг»
|
14:04-14:12
|
СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5
|
10
|
ООО «Компания «Династия»
|
14:12-14:20
|
ГОРКА
|
11
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
14:20-14:28
|
МАРГАРИТА
|
12
|
ООО «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»
|
14:28-14:36
|
ОХОТА НА ЦАРЯ
|
13
|
14:36-14:44
|
ПЕРВЫЙ
|
14
|
ООО «Мармот-фильм»
|
14:44-14:52
|
СЕМЬЯ НАПРОКАТ
|
Перерыв 14:52-15:05
|
15
|
ООО «Мего Дистрибьюшн»
|
15:05-15:13
|
НЕПОСЛУШНИК 2
|
16
|
ООО «Медиа Юниверсал»
|
15:13-15:21
|
99-Й
|
17
|
ООО «Монументал вижн»
|
15:21-15:29
|
МИССИЯ «ГАНГ»
|
18
|
ООО «НОТА БЕНЕ»
|
15:29-15:37
|
КРАСНЫЙ ШЕЛК
|
19
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
|
15:37-15:45
|
АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА
|
20
|
ООО «Пиманов и партнеры»
|
15:45-15:53
|
1812
|
21
|
ООО «ПЦ «ГОРАД»
|
15:53-16:01
|
СИНДРОМ КАСПЕРА
|
22
|
ООО «РОНА ФИЛЬМ»
|
16:01-16:09
|
УЗКОКОЛЕЙКА
|
23
|
ООО «РВК-СТУДИЯ»
|
16:09-16:17
|
СЕВАСТОПОЛЬ 1942
|
24
|
ООО «Студия «Хлеб»
|
16:17-16:25
|
РУССКИЕ МОРОЗЫ
|
25
|
ООО «Тетрис»
|
16:25-16:33
|
ХОРОШИЙ ОТЕЦ
|
26
|
ООО «ЭГО продакшн»
|
16:33-16:41
|
ПАТРИОТ
|
27
|
ООО «ЭКЛЕКТИКА»
|
16:41-16:49
|
КРАЖА В ЭРМИТАЖЕ
|
28
|
ООО «Интерфест»
|
16:49-16:57
|
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
|
Перерыв 16:57-17:10
|
Национальные фильмы, претендующие на дофинансирование
|
29
|
ООО «Интерфест»
|
17:10-17:18
|
Человек ниоткуда
|
30
|
ООО Кинокомпания
|
17:18-17:26
|
ЛЬЕНСО
|
31
|
ООО «План 9»
|
17:26-17:34
|
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
|
32
|
ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
|
17:34-17:42
|
БЕШЕНСТВО
|
33
|
ООО «Студия «28 Панфиловцев»
|
17:42-17:50
|
ЛИТВЯК
|
34
|
ООО «ТПО «РОК»
|
17:50-17:58
|
ДД/ШОСТАКОВИЧ/