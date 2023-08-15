Очная защита анимационных национальных фильмов в Фонде кино

Суммарно экспертам презентовали 20 проектов

15 августа 2023 года Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных фильмов.

Анимационная студия «Мечталет» представила приключенческую ленту НЕВЕЛЬСКОЙ, в центре повествования которой оказывается капитан военно-морского флота, мечтающий о приключениях и открытиях. Однажды его мечте суждено сбыться – он получает шанс отправиться к Белому пятну, последнему неизученному месту. Спутницей Невельского становится маленькая девочка Надя, для которой поездка может оказаться единственным шансом найти свою семью. По словам авторов, это сюжет анимационной ленты основан на реальных событиях. Проект будет выполнен в стилистике аниме, поэтому создатели рассчитывают заинтересовать зрителей возраста 12+. Тизер мультфильма, опубликованный в Сети, собрал 8 млн просмотров.

Компания «Фреш-Фильм» презентовала семейное фэнтези УВИДИМСЯ ВО СНЕ, в котором зрители познакомятся со Сновией – миром с существами, которые показывают людям сны. По вине молодого Грина с девочкой Мирой происходит несчастный случай, и за это Совет правителей страны лишает его лицензии на показ снов. Чтобы помочь себе, Грину надо помочь Мире. Работа с художниками над проектом идет более шести месяцев. На участие в мультфильме уже дали согласие Михаил Галустян и Роман Постовалов, авторы также ведут переговоры с актерами озвучания Владимиром Антоником, Всеволодом Кузнецовым, Татьяной Шитовой и Сергеем Буруновым. Запланированный бюджет ленты – порядка 130 млн рублей, из них 90 млн запрашивается у Фонда кино. Ожидаемые сборы — около 300 млн рублей. Фильм выпустит «Наше кино» летом 2026 года.

Компания «Базелевс» рассказала об анимационной ленте ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА, которая станет продолжением всеми любимого советского мультфильма. В новой истории отважный мамонтенок, сын повзрослевшего героя, отправляется в полное опасностей путешествие из Африки на Север, чтобы найти для своего отца настоящую маму. Проект будет выполнен в формате 3D-анимации на игровом движке Unreal Engine 5.2, который не так давно стали использовать для съемок художественного кино («Базелевс» использовал его первыми в России для работы над ДЕВЯТАЕВЫМ), но анимацию в нем пока еще никто не делал. Помимо оригинальной ленты, авторы называют в качестве референсов В ПОИСКАХ НЕМО и ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. Режиссером мультфильма выступит Антон Верещагин, который руководит анимационной студией «Базелевса». Дрим-каст: Евгений Кулик (Мамонтенок), Тимофей Трибунцев (Прыгунчик), Сергей Бурунов (Рассказчик) и Регина Тодоренко (Мама). Работа над ВОЗВРАЩЕНИЕМ МАМОНТЕНКА займет три года, бюджет – 550 млн рублей. Картину выпустит «НМГ Кинопрокат» в октябре 2026 года.

Студия «Мэджик Фэктори Анимейшен» представила приключенческую ленту ПОЦЕЛУЙ ЛЯГУШКИ, которая расскажет о молодом принце, живущем в мире без любви. Юноше суждено встретить загадочную дочку волшебникаволшебника. Способная превращаться в лягушку девушка не только покажет принцу, что любовь сохранилась в мире зверей, но и поможет вернуть ее в мир людей. Проект находится в активной разработке – по словам создателей, к нему уже есть международный интерес в арабских странах и Латинской Америке.

«Водород» также решила попробовать себя в анимации – основатель компании Михаил Врубель представил их первый мультфильм НА СВЯЗИ. По сюжету, смартфон Айф прекрасно живет до того момента, как его 15-летний хозяин влюбляется в девушку. Тогда эгоцентричный ID телефона решает любым способом разрушить эти отношения. Однако, на пути Айфа встанет Лора, ID телефона возлюбленной главного героя, которая намерена помирить ребят. Режиссером проекта выступит Дмитрий Киселев. Авторы хотят зацепить мультфильмом не только детскую аудиторию, но и подростков со взрослыми. Для студии это первый анимационный проект. Режиссером выступит Дмитрий Киселев. Актерский состав картины пока не анонсирован, однако продюсерская команда планирует привлекать актеров на этапе создания аниматиков. Прокатчиком ленты выступит «Централ Партнершип». По словам Врубеля, они рассчитывают на хорошие международные продажи с возможными интеграциями продакт-плейсмента для разных стран.

Компания «ГРОМ» рассказала об автомобильном мультфильме КОПЕЙКА. По сюжету, миру машин угрожает опасность, а главным героям предстоит отстоять свой родной дом и дать бой силам антагониста. География истории простирается от Камчатки до полуострова Арттрек, через всю Россию, Китай, Индию, Арабский мир, поэтому внешний облик персонажей будет меняться в зависимости от локации. У продюсеров уже есть предварительные договоренности практически со всеми российскими автомобильными концернами, которые также должны планируют вложиться в проект финансово. Авторы также хотели бы привлечь к небольшим ролям в мультфильме российских политиков: на питчинге назывались имена Геннадия Зюганова, Сергея Шойгу, Михаила Мишустина, и даже президента России Владимира Путина. Утверждается, что им понравилась идея и почти все дали согласие на участие – кроме «одного человека, с которым еще не разговаривали».

Студия «КиноАтис» представила продолжение мультфильма КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ. На этот раз, ставшие друзьями Кощей и Колобок отправляются в опасное путешествие за живой водой, чтобы спасти Варвару. Правда, добыть живую воду может только добрый молодец с горячим сердцем и чистыми помыслами – как же справится злодей Кощей с этой задачей? Режиссером продолжения, получившего подзаголовок ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ, вновь выступит Роман Артемьев, а Виктор Добронравов вернется к озвучанию роли Кощея. Также в мультфильме примут участие Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Ирина Савина и Антон Эльдаров. Запланированный бюджет сиквела 215 млн рублей. Первый фильм, на данный момент, уже купили арабские страны, часть юго-восточной Азии, несколько европейских стран, идут переговоры с Великобританией и Северной Америкой.

Компания «КиноЮГ» презентовала анимационное фэнтези ПЕТРУШКА, действие которого разворачивается в условном Санкт-Петербурге в давние времена: живя в приюте у злой старухи, двенадцатилетний Петя вынужден побираться на рынке, прося милостыню. Украв необычную куклу у бродячего кукольника, Петя становится самым богатым сиротой города. Правда, все меняется, когда кукла решает показать истинное лицо. Создатели ленты отметили, что у Петрушки есть своя изнанка – тьма и холод.

Анимационная компания Романа Борисевича и Василия Ровенского «Лицензионные бренды» объявила о работе над продолжением КОТОВ ЭРМИТАЖА. Ожидается, что действие сиквела КОТЫ В МУЗЕЕ: СОКРОВИЩА ЕГИПТА будет разворачиваться через два года после событий первого мультфильма. Мышь Морис мечтает о новых подвигах, Винсент и Клеопатра обзавелись двумя непоседливыми котятами и тоже истосковались по приключениям. Но в новом путешествии им всем предстоит соперничать друг с другом – в заброшенном питерском подвале Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет, а каждый из героев хочет чего-то своего. Создатели фильма отметили, что после выхода КОТОВ ЭРМИТАЖА со стороны детей сильно повысился интерес к вынесенному в название музею. Прогноз сборов на вторую часть — в районе 300 млн рублей.

Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский представил приключенческую комедию ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. Действие мультфильма разворачивается прямо во время балета «Лебединое озеро». Однажды уличный пес Самсон, скрываясь от ловцов бродячих собак, попадает в театр, где знакомится с собачкой по имени Марго – любимицей новой прима-балерины Анастасии. Но в театре случается происшествие: из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая когда-то Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна надеть Анастасия. И теперь Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль. Мультфильм будет выполнен в технологии 3D-анимации. Большая часть производства уже закончена. Дрим-каст — Тимур Батрудинов, Гарик Харламов, Зоя Бербер, Анна Старшенбаум, Полина Гагарина. Ожидается, что проект поддержит телеканал СТС.

Компания «Скай Фрейм» презентовала приключенческую комедию СКАЗОЧНЫЕ СПАСАТЕЛИ, по сюжету которой отважному медвежонку-сноубордисту Ереме придется объединиться с Дедом Морозом и своими верными друзьями, чтобы противостоять колдуну Мороку ради спасения главного праздника всех детей и их родителей. Режиссером мультфильма выступит Евгений Бедарев, который также является соавтором проекта. На главные роли планируется привлечь звездный каст в лице Никиты Кологривого, Сергея Бурунова, Павла Деревянко, Полины Гагариной и Сергея Шнурова. Для промо-кампании ленты ожидается запись нескольких музыкальных треков в исполнении Клавы Коки и Тимати, которые также озвучат персонажей мультфильма. Прокатчиком СКАЗОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ выступит «Централ Партнершип».

Компания «СМФ» представила картину МАЛУША. В центре повествования мультфильма – грубый и неотесанный викинг Эрик, отправляющийся вместе с отцом завоевывать процветающий русский город и надеющийся обрести силу воина. Однако для этого нужно избавиться от колдуньи, за которую Эрик принимает дочку русского князя Малушу, умеющую исцелять все живое. Цель проекта – создание новых былинных национальных героев. Визуальные референсы ленты – КОТ В САПОГАХ 2 и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. Для картины будет написана оригинальная музыкальная составляющая с народной традицией. Переговоры с прокатчиком и телевизионными партнерами пока ведутся. Дата выхода запланирована на 2026 год.

«Студия МЕТРАФИЛЬМС» презентовала ленту ТРИ КОТА И ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД – историю о зимних приключения Коржика, Карамельки и Компота. Герои популярной анимационной серии отправятся в Северландию в канун Нового года, чтобы отметить праздник в кругу семьи – именно там среди льдов котята находят маленького древнего котенка, которого им теперь нужно спасти. Прокатчиком второго полнометражного фильма из вселенной «Трех котов» выступит «НМГ Кинопрокат», дата выхода запланирована на 19 декабря 2024 года. Визуальные материалы мультфильма под руководством Дмитрия Высоцкого уже разрабатываются. Авторы рассчитывают собрать в новогодней битве порядка 250 млн рублей.

Компания «ЧЕРНОВиК» представила приключенческую комедию СКАЗКИ ЕНИСЕЯ от режиссера «Смешариков» Дениса Чернова. В центре повествования ленты окажется юное волшебное существо Кикиря, которое приезжает в Сибирь на летние каникулы: городскому созданию, отвыкшему от быта и чудес сибирских лесов, приходится заново знакомиться с культурой и традициями своей Родины. Пытливый ум, любопытство и пренебрежение к традициям вовлекают главных героев, Кикирю и его друзей, в водоворот захватывающих и опасных приключений. Действие картины разворачивается в наше время. Разработка мира, по словам авторов, очень детальная и красочная. У проекта уже есть финансовая поддержка Правительства Красноярского края, к созданию мультфильма также привлечены региональные специалисты. Дополнительно авторами создается оригинальный сериал по мотивам СКАЗОК ЕНИСЕЯ. Продюсеры просят у Фонда 120 млн рублей на полный метр.

Компания «АЭРОПЛАН» рассказала о третьей части франшизы ФИКСИКИ, получившей название ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ. Триквел расширит вселенную уже известных зрителям персонажей. На Землю прилетают инопланетяне, чтобы установить с людьми мирный контакт. Но по размеру они как микробы – меньше фиксика во столько раз, во сколько фиксик меньше человека, и люди просто не замечают инопланетян из-за их крошечных размеров. Теперь же именно Фиксики должны стать связующим звеном между людьми и крохотными пришельцами, и при этом сохранить свою тайну. Производственный бюджет третьих ФИКСИКОВ составит 350 млн руб, срок производства займет три года, а запланированная дата выхода – декабрь 2026-го. Ожидаемые сборы – 450 млн рублей. Компания запрашивает у Фонда Кино на безвозмездной основе 120 млн рублей в этом году и планирует попросить еще 55 млн в следующем.

В финальном блоке проекта были представлены анимационные проекты, которые претендуют на дофинансирование. Первым среди них был ФИННИК 2 от «Продюсерского центра «Рики». В сиквеле легкая жизнь самого своенравного домового и всех его сородичей оказывается под угрозой, когда Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти всех домовых. Утверждается, что художественное решение сиквела уже готово и сейчас в работе создание персонажей, локаций, а также сториматика и 3D-аниматика. Роли Финника и Кристины вновь озвучат Михаил Хрусталев и Вероника Голубева. Продюсеры также рассчитывают, что Ида Галич и Борис Дергачев вернутся к ролям мамы и папы. Режиссером проекта выступает Денис Чернов, выход мультфильма запланирован на 2026 год.

«Анимационная студия РИМ» представила приключенческую ленту СЕРАФИМА, в которой главная героиня ленты вместе с сиротой Федором пытается спасти от разрушения строительством святые места обители преподобного Серафима Саровского. За минувший год авторами было сделано много технических вещей: проведено озвучание всех персонажей, с сентября начнется процесс motion capture.

Кинокомпания СТВ рассказала о прогрессе работы над сиквелом ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, получившим подзаголовок МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». По сюжету, брат и сестра должны найти злую колдунью, чтобы выведать способ снятия чар с принцессы без легенды о поцелуе прекрасного принца, ведь Гретель, как и родители принцессы, не верит в то, что истинная любовь существует. Производство картины идет полным ходом, запланировано появление новых сказочных персонажей, вроде Карабаса-Барабаса. Авторы обещают много приключений, юмора и экшна. Съемочный бюджет мультфильма 400 млн рублей, бюджет на продвижение – 60 млн рублей. Выход в прокат запланирован на 2024 год, предполагаемый бокс-офис – 230 млн рублей.

Второй проект, представленный на питчинге Кинокомпанией СТВ – картина МАРАКУДА. В центре повествования мультфильма окажется сын вождя Маракуда, который должен стать полноценным воином, но совершенно не умеет охотиться. Поэтому главный герой отправляется один в лес и находит там священную птицу Тинк, которая наделяет его даром понимать язык животных и птиц. Маракуда и Тинк с почестями возвращаются домой, но мальчик не знает, что священную птицу должны принести в жертву для процветания племени. По словам авторов, зрители увидят более 20 разных локаций и столько же разных животных. Генеральный директор компании Сергей Сельянов заявил, что СТВ уже начала разрабатывать продолжение, а также сериал по мотивам мультфильма, из-за большого международного интереса к проекту.

Завершился питчинг мультфильмом ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ от компании «Централ Партнершип». По сюжету приключенческой ленты в семье Динозавровых царит полный разлад: отец занят спасением некогда знаменитого музея палеонтологии, его сын Фил страдает от неразделенной любви, а дочь Линда совсем потерялась в мире видеоигр. Все меняется в тот день, когда семья попадает через секретный портал в доисторический мир – оказавшись в самых неприятных и опасных условиях, они вынуждены как-то выживать и действовать сообща. Сейчас создатели картины подбирают голоса персонажам, потому что хотят отразить индивидуальность каждого актера озвучания в своих героях на экране. Выпуск приключенческой комедии запланирован на 27 июня 2025 года.