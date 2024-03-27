Фонд кино продлил прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году

Подать ее можно до 12 апреля

Фонд кино принял решение продлить прием заявок на отбор организаций кинопоказа, претендующих на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием, до 12 апреля.

В нем могут принять участие организации кинопоказа в городах России с численностью населения до 500 тыс человек.

Напомним, что максимальная сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, составляет 9 млн рублей.

Детальнее об условиях отбора можно прочитать на сайте Фонда.

Фото: Фонд кино