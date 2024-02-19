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Фонд кино начал прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году

Автор: БК

19 февраля 2024

Максимальная сумма на поддержку одного кинозала составит 9 млн рублей

Фонд кино объявил о старте приема заявок на отбор организаций кинопоказа, претендующих в 2024 году на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в городах России с численностью населения до 500 тыс человек.

Заявки принимаются с 19 февраля по 29 марта.

Комплекты документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе, курьерским/почтовым отправлением или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Отмечается, что максимальная сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, составляет 9 млн рублей.

Обязательными условиями для получения поддержки является пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов в объеме не менее 50% сеансов в календарное полугодие от общего числа сеансов за указанный период и осуществление регулярного кинотеатрального показа в кинозале в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.

В соответствии с условиями получения средств организации кинопоказа берут на себя обязательства завершить переоборудование кинозала и начать платный кинотеатральный показ в срок до 25 декабря 2024 года с обязательной передачей сведений о показах в ЕАИС.

Детальнее об условиях отбора можно прочитать на сайте Фонда.

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