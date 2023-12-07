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Фонд кино проведет защиту национальных фильмов

Автор: БК

7 декабря 2023

Всего экспертам будет представлено 45 проектов

8 декабря в ТАСС состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего экспертам будет представлено 45 проектов. Среди них – ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (ООО «ММЕ»), ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (АО «ВБД Груп»), БУРАТИНО (ООО «Водород 2011»), (НЕ) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ООО «Рэд Стар Филмс»), ГОРЫНЫЧ (ООО «Кинокомпания «СТВ») и многое другое.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино.

Очная защита пройдет в ТАСС (Тверской бульвар, д. 2). Начало мероприятия в 11:00. Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино

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