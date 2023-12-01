Джоди Фостер ждет заката супергеройского кино

Об этом актриса заявила в новом интервью

КАПИТАН МАРВЕЛ 2 не сможет преодолеть порог в $100 млн в американском прокате, и это лишь подтверждает тот факт, что зрителям, возможно, надоели фильмы о супергероях. То же самое предположила и Джоди Фостер – оскароносная актриса заявила в новом интервью Elle, что ждет заката супергеройских франшиз.

«Это всего лишь еще один этап. Этап, который, на мой взгляд, длится чересчур долго, но я видела много подобного на протяжении моей карьеры. Очень надеюсь, что скоро людям надоест супергеройское кино. Безусловно, я восхищаюсь хорошими фильмами, вроде ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА, ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ и МАТРИЦЫ, меня впечатляет их зрелищность, но я не поэтому стала актрисой. Эти картины не изменили мою жизнь. Хочется верить, что в кинотеатрах будет место для чего-то еще», – заявила она.

В ближайшее время Фостер появится в четвертом сезоне «Настоящего детектива», который выйдет на HBO в январе. По словам шоураннера Иссы Лопес, продолжение антологии вдохновлено загадкой «Перевала Дятлова».

Фото: кадр из фильма МАВРИТАНЕЦ