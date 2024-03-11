ФПРК запустил конкурс «Россия – взгляд в будущее» для кинематографистов

Прием заявок будет открыт до 30 апреля

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запустил конкурсный отбор «Россия – взгляд в будущее» 2024 года, посвященный современным региональным трендам.

Прием заявок будет открыт до 30 апреля.

Сообщается, что общий бюджет на производство фильмов составил, как и в прошлом году, 150 млн рублей. Половина из них будет направлена на поддержку полнометражных документальных фильмов и киноальманахов, а вторая половина – на создание короткометражных неигровых картин.

Среди приоритетных тем поддержки – семья, 80-летие Победы, национальное культурное наследие, новые имена в искусстве, этнокультурное разнообразие и дружба народов большой страны и многие другие.

Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов – до 15 мая 2025 года. Более подробные условия участия можно узнать на странице конкурса.